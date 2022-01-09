1 kilo 304 gram eroin ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da bir evde 1 kilo 304 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen merkez Seyhan ilçesindeki adrese baskın gerçekleştirdi.

Adreste yapılan aramada 1 kilo 304 gram eroin ele geçirildi.

Polis ekipleri, Suriye uyruklu A.H'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı tutuklandı.