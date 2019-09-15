1. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

1. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Samsun'da evlerinin birinci katından düşen 2 yaşlarındaki çocuk ağır yaralandı.

15.09.2019 13:28
1. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Samsun'da evlerinin birinci katından düşen 2 yaşlarındaki çocuk ağır yaralandı.


Olay, Canik içesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki D.N. adlı kız çocuğu evlerinin birinci katından düştü. Ağır yaralanan küçük kız, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. D.N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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