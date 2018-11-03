1. Kastamonu İş Zirvesi gerçekleştirildi. "Üretim yapmayan Toplumlar Tüketilmeye Mahkumdur" teması ile gerçekleştirilen iş zirvesi kapsamında Kastamonu'nun Türkiye sanayisindeki yeri panel kapsamında ele alındı.

Kastamonu'nun Türkiye ekonomisinde ki yerinin ele alındığı iş zirvesinde bölgenin ihtiyaç duyduğu İnebolu-Ankara Yolu geniş kapsamda ele alındı. İş zirvesine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Hakkı Köylü, Eski Devlet Bakanlarından Murat Başesgioğlu, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Eski Devlet Bakanlarından Murat Başesgioğlu, "Kastamonu olarak hangi sektörde yürümek istiyorsak, bir temelimizin olması lazım. Kastamonu'nun kültürel kimliğini yeni nesillere aktarmadığımız sürece, üzerine inşa edeceğimiz diğer sektörlerin sağlıklı olacağına inanmıyorum. Kastamonu'nun kültürel zenginliği olarak elimizde 2 unsur var. Bunlardan biri İnebolu'dan başlayıp, Polatlı'ya kadar uzanan İstiklal Yolu, diğeri de Hanönü'nden başlayıp, Kastamonu'ya kadar uzanan Şeyh Şaban-i Veli'nin yolu. Türk Dünyası Başkenti olmamızın da Kastamonu'ya katkısı var. Yılsonuna kadar en azından tüm ilçelerde öğrencilerimize, Kültür Başkenti'nin ana öğelerini anlatmalıyız. Artık kalkınma ülkeler arasında olmuyor. İller ve bölgeler arasında oluyor. Bizim Kastamonu'nun ekonomik kalkınma haritasını kendimiz oluşturmamız lazım" dedi.

"Bugün Sinop'ta her gün uçak seferi varsa Kastamonu'da da olmalıdır"

KASİAD Genel Başkanı Genel Başkan Ayhan Aslan, "Kastamonu sadece tarımın ve turizmin şehri olmamalı. Bugün gelişmiş ülkelere bakıldığında şehirlerde sanayi öne çıkıyor. Kastamonu sanayide daha da güçlenecektir. Kastamonu'nun şu an ki güncel sorunu uçak problemidir. Bunu KASİAD olarak çözmeye hazırız. Bugün Sinop'ta her gün uçak seferi varsa Kastamonu'da da olmalıdır. Ticaret Odası, KASİAD, Valilik ve Belediye olarak bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Tosya bizim için önemlidir. İlçenin bize ve diğer şehirlere direkt olarak bağlanması çok önemlidir. İnebolu Limanına yeni yolun bağlanmasıyla ticaret hacmi daha da artacaktır" diye konuştu.

"Kastamonu Mahalli İdareler Birliği olarak metan gazından elektrik üretiyoruz"

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Kastamonu'da ciddi manada kenti ile bütünleşmiş kimliği olan kadim bir şehir yani şöyle bir bakıyorum yapılmayan ne var? Kadim şehir Kastamonu'da gerçekten herkesin tanıdığı bir yer herkesin övgü ve sözü ile değil herkesin yaşamadığı bir yer. 2014 yılında bir çalıştay yaptık Kastamonu'da Kastamonu Çalıştayı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla. Orada bütün sivil toplum kuruluşları oradaydı ve onlara sorduk? Ne yapmamız lazım. Çıkan sonuç bir kitap halinde önümüzde. Orada çıkan sonuca göre çalışmalarımızı sürdürdük yerelde. Genelde de bölgeyi iyi okuduğumuzu zannediyorum. ve çok çalışmalar yapıldı, yapılmaya devam ediyor ve yapılacaktır. Kastamonu Mahalli İdareler Birliği olarak metan gazından elektrik üretiyoruz. Metan gazından bir buçuk megavat elektrik ürettik. Yani genelde yapılması gereken ne varsa hiç kimseden geri kalmadık. Hatta ön ivme yaptık. İki yıldır üst üste Türkiye'de TÜİK, açıklıyor bunu şampiyon oluyoruz. Temiz bir şehir var. Şehrin eski Kastamonu kısmını değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

"Kastamonu için iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Hakkı Köylü, "Kastamonu için İstanbul'dan gelen ve Kastamonu' da yaşayan değerli iş arkadaşlarımızın, Kastamonu sevdalısı olduklarını bildiğim için onların bu topraklara katılması ve bu akşam burada bir araya gelmesi Kastamonu için iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Zaman zaman bir araya geliyoruz, olması gereken şeyleri konuşuyoruz ne yazık ki verimli sonuçlar alamıyorduk. Bu akşamdan sonra umarım güzel sonuçlara varacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Bizlerin asıl hedefi Kastamonu'yu ön plana çıkarmak"

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ise "Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu için gerçekten de çok önemli fırsattı ve bizler de elimizden geldiğince imkanlarımızı gerçekleştirmeye çalıştık. Bizler pek fazla logo kullanmıyoruz. Bizlerin asıl hedefi Kastamonu'yu ön plana çıkarmak. Buraya gelenler Kastamonu'yu görüp sonradan aşık olup gidiyorlar. Elbette bazı eksiklerimiz oluyor. Bunlardan turizm, ulaşım gibi aksaklıklarımız oluyor. Ama genel olarak her zaman olumlu yorumlar alıyoruz. İstanbul'dan Kastamonu'ya olan bakışlar son derece olumsuz, karamsar bakış açılarıyla dolu bunları ben İstanbul' da görev yaptığım zamanlarda çok duyuyordum. Kastamonu ilimiz daha gelişmede, kalkınma da bu yola baş koydu. Kastamonu'nun 19 ilçesine ayrı güzellik, ayrı fırsat vermiştir. Yaptığımız toplantı eminim ki Kastamonu için daha güzel sonuçlar doğuracaktır. Müjdeli haberler alarak İstiklal Yolu, milli park ilan edilmiştir. Milli parkta Kastamonu turizmi için önemli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İş Zirvesi daha sonra panel ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. - KASTAMONU