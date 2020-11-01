1 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi
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1 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

01.11.2020 09:30 | Son Güncelleme: 01.11.2020 09:35
1 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

DİLAY KEMER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKUzun süredir kanser tedavisi gören FB TV sunucusu Dilay Kemer, Antalya Muratpaşa Uncalı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

DİLAY KEMER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Uzun süredir kanser tedavisi gören FB TV sunucusu Dilay Kemer, Antalya Muratpaşa Uncalı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

IRONMAN 70.3 TURKEY YARIŞLARININ STARTI VERİLDİ

Antalya'nın Belek turizm beldesinde düzenlenen Ironman 70.3 Turkey yarışları, pandemi kuralları çerçevesinde 72 ülkeden bin 250 sporcunun katılımıyla başladı.

SÜPER LİG13: 30 Çaykur Rizespor - Kayserispor16: 00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir

19: 00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

TFF 1. LİG13: 30 Keçiörengücü - İstanbulspor16: 00 Eskişehirspor - Akhisarspor19: 00 Adana Demir - Samsunspor

BASKETBOL-ING BSL-13: 00 Fethiye Belediye - Beşiktaş15: 15 Gaziantep BB - OGM Orman Spor 17: 30 Türk Telekom - Pınar Karşıyaka 20: 00 Anadolu Efes - Arel Üni.

-HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL LİGİ-14: 00 Çukurova - İzmit Belediye

VOLEYBOL-AXA SIGORTA EFELER LIGI- 13: 00 Arhavi Voleybol - Altekma

15: 00 Haliliye Bld. - İnegöl Bld.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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