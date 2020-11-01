1 Kasım Dünya Vejetaryen Günü nedir? Dünya Vejetarjan Günü ne demek? Vejetarjan nedir?

1 Kasım Dünya Vejetaryen Günü nedir? Dünya Vejetarjan Günü ne demek? Vejetarjan beslenme nasıl olur? Vejetarjan beslenme ile hangi besinleri tüketebilir, nelerden uzak durabiliriz?

Vejetaryenlik ya da etyemezlik, çeşitli nedenlerle et, balık, kümes hayvanları tüketmemeye denir. Vejetaryanlar beslenme nasıl olur? Vejetarjan beslenme ile hangi besinleri tüketebilir, nelerden uzak durabiliriz?

VEJETARYENLİK NEDİR?

Vejetaryenlik ya da etyemezlik, çeşitli nedenlerle et, balık, kümes hayvanları tüketmemeye denir. Et tüketmemenin yanında ayrıca hayvanların ürettiği yumurta, süt, bal vb. ürünleri de yemeyenlere ise veganlar denir. Vejetaryenlik ve veganlığın farkı; vejetaryenlikte bal ve kimine göre süt ile yumurta tüketilirken; veganlar, hiçbir hayvansal ürünü kullanmamaktadırlar. Bunlara istisnâ olarak süt ürünlerini kullanan lakto-vejetaryenlerle ilâveten yumurta da yiyen ovo-vejetaryenler vardır.Vejetaryenlik dinsel, ahlaki ve beslenmeye ilişkin nedenlere dayanır. Etyemezlerin çoğu, hayvansal maddelerden yapılan ya da hayvanlarda denendiğini bildikleri temizlik ve güzellik ürünlerini de kullanmazlar. İlk kez 1842'de kullanılmaya başlanan vejetaryen sözcüğü, Latincede "sağlam, canlı, yaşam dolu" anlamına gelen vegetus sözcüğünden gelir.

Bazı insanlar hayvanları yemek için beslemenin ve öldürmenin yanlış olduğunu düşünürler ve bundan dolayı et yemezler. Öte yandan, etsiz beslenmenin daha sağlıklı olduğu gerekçesiyle etyemez olanlar da vardır. Beslenme uzmanları da yağ, tuz ve şeker içeren yiyecekler yerine, bol selüloz içeren bitkisel liflere, kepekli tahıllara, çiğ sebze ve meyvelere daha çok yer verilmesinin sağlıklı ve dengeli beslenme için gerekli olduğunu ileri sürerler. Çoğu Budizm, Hinduizm, Caynacılık ve Hristiyanlığın bazı mezheplerine bağlı olan kimseler ise, canlılara zarar vererek elde edilen besinin yenmemesi gerektiğine inanırlar. Bazıları da vejetaryenliği doğal çevrenin korunmasına dayandırırlar. Çiftlik hayvanları için ayrılan alandan daha az alanda yeterli sebze yetiştirmenin mümkün olduğunu, insanların yiyecek gereksinimini sebzeyle karşılamanın daha kolay bir yol olduğunu savunurlar. Bazı insanlarınsa mideleri et ve türevlerini kaldırmayabilir.

VEJETARYAN BESLENMEDE ETİN YERİNE TÜKETİLEN BESİNLER

Uzmanların da savunduğu yağ, şeker ve tuz içeren besinlerin vücuda alınmaması gerektiği düşüncesi ve vejetaryen beslenme düzenini ilke edinmiş kişilerin bitkisel lif, sebze ve meyveye olan yönelişleri vejetaryenlerin sağlıklı beklediğinin en büyük kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Vejetaryenlerin başka bir boyutu ise hem hayvan hem de hayvansal gıdaları tüketmeyen veganlar. Bu konuda da kendi içlerinde farklılık gösteren vejetaryenler süt kullanan lakto-vejetaryenler ve yumurta tüketen ovo-vejetaryenler olarak çeşitli görüşlere sahiptir.

VEJETARYEN BESLENMEDE SAĞLIK

Sanılanın aksine vejetaryen beslenmede birçok hastalık çok daha az görülmektedir. Özellikle kolesterol, vücut kitle indeksi ve kan basıncı olarak çok daha normal seviyeye sahip olan vejetaryenler, kırmızı et tüketimini fazlaca gerçekleştiren insanlara oranla bazı kanser hastalıklarına da çok daha az oranla yakalanmaktadırlar.

Sadece beden sağlığı değil aynı zamanda ruhsal bir hastalık olan depresyonunda et tüketen insanlarda vejetaryenlere göre çok daha sık görüldüğü kanıtlanmıştır.

VEJETARYEN OLMANIN NEDENLERİ

Eğer kiloproblemi yaşamak istemeyen biri iseniz belki de vejetaryenlik tam size göredir. Daha az tüketilen hayvansal gıdalardan ötürü vejetaryenlerin vücut kitle indeksleri çok daha olağandır.

Daha sağlıklı ve güzel bir cilt için sebzelerin önemi elbette çok büyük. İşte tam bu sebepten ötürü vejetaryenlerin cildi et tüketen kişilere oranla çok daha güzel ve canlıdır.

Sebzelerin içinde bulunan maddelerin cinsel gücü arttırdığı kanıtlanmıştır. Bu durumda yaşam kaynağı sebze olan vejetaryenlerin cinsel performansları da oldukça yüksektir.

Sadece sebze ve meyve tüketerek beslenenlerin kendilerini çok daha zinde ve mutlu hissettikleri kanıtlanmıştır.