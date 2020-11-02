1 Kasım 2020 Haberleri
02.11.2020 01:15 | Son Güncelleme: 02.11.2020 01:19
1 Kasım 2020 Manşet Haberleri.
- Depremin ardından yıkılan Emrah Apartmanı'nda 56 saat sonra bir kız çocuğunun sesi duyuldu
- Adnan Menderes Havalimanı'nın servis araçlarındaki balık istifi görüntü herkesi isyan ettirdi
- Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti
- Depremzedeler için dağıtılan yardımları büfesinde satan uyanık gözaltına alındı
- Kazayı unutup yolun ortasında tekme tokat kavga ettiler
- Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü
- Enkaz altından çıkarılan Beril'in ardından anne Aynur Gidiş'in de cansız bedenine ulaşıldı
- Sözde Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiği görüntüler paylaşıldı
- Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyun imha edildiği görüntüleri paylaştı
- Manchester United, evinde Arsenal'e 1-0 yenildi
- Bakan Pakdemirli, İzmir depreminin simgesi Buse'nin kurtarılma sürecini anlattı
- İlham Aliyev: Türkiye'ye ait F-16'lar Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda yer almıyor
- Son Dakika: Beşiktaş, evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti
- Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
- Beşiktaş taraftarı, Adem Ljajic'e maç öncesindeki hareketleri nedeniyle tepki gösterdi
- İki tırın çarpıştığı feci kazada 1 kişi yaşamını yitirdi
- İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 6 yaralı
- Lazio, son dakika golleriyle Torino'yu 4-3 mağlup etti
- Depremde bir kısmı çöken Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı
- Son Dakika: Türkiye'de 1 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 2106 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Depremzede vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı, 13 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılacak
- Selahattin Demirtaş'tan İzmir depremi paylaşımı: Dualarım, tüm kalbim seninle İzmir
- Enkaz altında kalan 27 yaşındaki Beril'den acı haber geldi
- Koronavirüsü yenen Juventus'lu Ronaldo, Spezia maçında 2 gol attı
- Deprem sonrası İzmir'de son durum havadan görüntülendi
- Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın çökme tehlikesi nedeniyle ara verildi
- Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi 'Ağaçtan düştü' diyerek hastaneye getirdiler
- Başakşehir deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
- Vicdansızlığın böylesi! Depremzedeler için dağıtılan erzak yardımlarını alıp sattı
- Deprem sonrası geriye bu görüntüler kaldı! Enkazdan çıkan fotoğraflar yürek burktu
- Tsunami sonucu boğularak ölen Fatma Nine son yolculuğuna uğurlandı
- Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 73'e yükseldi
- Tek kelimeyle rezalet! Depremden sonra İzmir'e hırsızlık amacıyla gelen 9 şüpheli yakalandı
- Manchester United maçı öncesi Başakşehir'de Crivelli sakatlandı
- Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu
- Milan deplasmanda Udinese'yi 2-1 mağlup etti
- Silahlı saldırgan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı aileye kurşun yağdırdı
- Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı
- Son Dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi