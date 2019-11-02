1 Kasım 2019 Haberleri
1 Kasım 2019 Manşet Haberleri.
02.11.2019 00:18
- 'KHK faciadır' diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar
- Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı çatlak sesler ve safsatalar sizleri asla yılgınlığa itmesin
- Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris'e 79-76 yenildi
- Fatih Terim'den flaş Falcao açıklaması: 10 gün daha yok
- Altın Portakal Film Festivali'nde kırmızı halıda ünlüler geçidi!
- Babel gol sayısını 4'e yükseltti
- Altın Portakal Film Festivali'nde 'Bozkır'a 10 ödül
- Fatih Terim Teknik Direktörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü
- HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu
- Sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobil, ağaca çarpıp, takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
- Galatasaray'da Şener Özbayraklı sakatlandı
- Son Dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum
- Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi
- Galatasaraylı ve Rizeli futbolcular Lösemi'ye destek için maskeyle sahaya çıktı
- Turabi'den çok konuşulacak Survivor itirafı: Acun Abi beni yarışmada tuttu
- Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın terörist Kilis'te yakalandı
- Avcılar'da işadamına lüks aracında silahlı saldırı
- ABD ordusu Kobani'nin güneyinde bombaladığı üsse geri döndü
- Cemil Çiçek'ten Ermeni kararı sonrası 9 Kasım uyarısı: Tazminat kararı Türkiye'nin başına 100 yıl altından kalkamayacağı sorunlar açar
- Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi
- ABD Başkanı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin kim olduğunu biliyoruz
- Galatasaray Yunus Akgün ve Emin Bayram ile yeni sözleşme imzaladı
- Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü
- Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi
- Bakan Çavuşoğlu: YPG/PKK devleti kurmak isteyenlerin başını Fransa ile İsrail çekiyordu
- Ayakkabı devi Kemal Tanca, konkordato başvurusunda bulundu
- Gökçek'ten alınan üç araç, 'Aşırı yıpranmış' gerekçesiyle satılamadı
- Galatasaraylı yerli futbolcular cuma namazında görüntülendi
- Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı
- 4 akademisyenin katili Volkan Bayar, müşteki avukata hakaret etti
- Bakan Kurum: İBB'nin imar yetkisini elinden almıyoruz, zaten yetkisi yok
- Trabzonspor'da Sturridge şoku! 1-3 hafta olmayacak
- OYAK, TOTAL ve M Oil için Demirören Holding ile görüşmelere başladı
- Türkiye-Rusya'nın ortak devriyesinin ilk ayağı sonlandı! Bakanlık fotoğrafları paylaştı
- Kim Kardashian, sözde Ermeni soykırımının resmen tanınmasını 'Zafer' olarak nitelendirdi
- Cavit Çağlar'a ait Olay TV ve Olay FM kapandı
- Bülent Arınç'tan çarpıcı açıklama: Ben şahidim, FETÖ'den yargılananları peşinen suçladılar
- Apple TV plus 100'den fazla ülkede kullanıma açıldı