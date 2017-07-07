Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "1 Kap Su ve Mama Hayattır" projesi başlattıklarını bildirdi.



Başkan Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde "1 Kap Su ve Mama Hayattır" projesi başlattıklarını, projenin diğer belediyelere de örnek teşkil edecek şekilde hazırlandığını ifade etti.



Ülke genelinde olduğu gibi Kırşehir'de de hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyrettiğini hatırlatan Bahçeci, şunları kaydetti:



"Özellikle sıcak yaz aylarında sokak hayvanlarının su ve beslenme ihtiyacını gidermek amacıyla oluşturduğumuz projemizle hayvanlara hem AŞ hem de sevgi vereceğiz. Belediye olarak sokak hayvanlarına karşı ilgisiz kalmak istemiyoruz ve onlara sahip çıkmaktan mutluluk duyuyoruz. Mahallelere ve şehir merkezinde bazı yerlere sokak hayvanlarının yiyecek ve su bulabileceği kaplar yerleştirdik. Biz belediye olarak buraları kontrol edip yiyecekleri takviye edeceğiz ama vatandaşlarımızdan da istediğimiz ellerinden geldiğince bu kapları boş bırakmamaları, sıcak yaz aylarında 1 kap su veya mama koyarak çalışmalarımıza destek olmaları. Aşırı sıcaklarda herkesten evinin önünde bir kap su ve sokak hayvanlarının yiyebileceği mama veya buna benzer yiyecekler bırakmalarını rica ediyoruz."