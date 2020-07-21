'+1 kafe' ilk misafirlerini ağırladı 'Dünya +1 ile daha güzel' sloganı ile Tarsus Belediyesi tarafından Öğretmenler Mahallesi'nde yapılan ve geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen '+1 kafe' ilk ziyaretçilerini ağırladı.

'Dünya +1 ile daha güzel' sloganı ile Tarsus Belediyesi tarafından Öğretmenler Mahallesi'nde yapılan ve geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen '+1 kafe' ilk ziyaretçilerini ağırladı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın down sendromlu ve engelli bireylere hizmet vermesi için projelendirdiği ve geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştirdiği '+1 kafe'yi, özel bir rehabilitasyon merkezinin öğrencileri ziyaret etti. Öğretmenleri eşliğinde '+1 kafe'de Tarsus Belediyesi'nin görevlileri tarafından ağırlanan rehabilitasyon merkezi öğrencileri, kendilerine ikramda bulunan görevlilere alkışlar çalarak teşekkürlerini sunarlarken, oldukça güzel vakit geçirdiler. Çeşitli aktivitelerin düzenleneceği ve engelli bireylerin zihinsel gelişimine katkıda bulunacak ortamın da sağlandığı kafeyi ziyaret eden merkezin Müdür Yardımcısı Faruk Turkay, down sendromlu ve engelli bireylere hizmet verecek olan yerin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Turkay, "Çocuklarımızın gelişimi için çok faydalı bir yer oldu. Çeşitli aktivitelerimizi bundan sonra burada yapmak istiyoruz. Öğrencilerimiz adına emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA