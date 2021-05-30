1 kadının öldüğü yangın klimadan çıkmış
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1 kadının öldüğü yangın klimadan çıkmış

1 kadının öldüğü yangın klimadan çıkmış
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

ADANA'da, dün gece apartman dairesinde Meryem Güçlü'nün (38) ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan yangının, klima patlaması sonucu çıktığı öğrenildi.

ADANA'da, dün gece apartman dairesinde Meryem Güçlü'nün (38) ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan yangının, klima patlaması sonucu çıktığı öğrenildi. Hastanede tedavi edilen yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yangın, dün 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'ndeki Hayal Apartmanı'nın 2'nci katındaki bir dairede çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin sardığı eve giren ekipler, üzerlerinde kimlik bulunmayan ve kendilerini ifade edemeyen 3 yaralıyı dışarı çıkardı. 

BİR KADININ CESEDİNE ULAŞILDIYangın, yarım saatlik müdahale ile kontrol altına alınarak söndürülürken, ekiplerin yaptığı incelemede alevlerin arasında kalan kimliği belirsiz bir kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadının cansız bedeni otopsi için morga götürülürken yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Apartmanın elektrik ve doğal gaz hattı güvenlik amacıyla kesildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. YANGININ KLİMADAN ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİÖte yandan yangında hayatını kaybeden kadının Meryem Güçlü olduğu, yaralıların ise Oya O. (35), Mehmet Murat S. (38) ve Sedat D. (34) olduğu tespit edildi. Arkadaş grubunun yangından önce Sedat D.'nin evinde buluştuğu öğrenildi. İtfaiye raporuna göre, klimanın patlaması sonucu yangının meydana geldiği anlaşıldı.Hastanede tedavisi süren Mehmet Murat S. ile Oya O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.


1 kadının öldüğü yangın klimadan çıkmış
1 kadının öldüğü yangın klimadan çıkmış
1 kadının öldüğü yangın klimadan çıkmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

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