1. Kadın Çalıştayının ardından
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Afyon, Güncel

1. Kadın Çalıştayının ardından

Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, düzenledikleri 1. Kadın Çalıştayı'nda, Türk ve İslam dünyasındaki kadın konusunda ciddi tezler ortaya konulduğunu belirterek, "Bunlar akademik bir çalışma ve yayına dönüşecek.

13.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:23
1. Kadın Çalıştayının ardından

Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, düzenledikleri 1. Kadın Çalıştayı'nda, Türk ve İslam dünyasındaki kadın konusunda ciddi tezler ortaya konulduğunu belirterek, "Bunlar akademik bir çalışma ve yayına dönüşecek. Çalıştayımız, o günkü yankısının çok üzerinde bir referans noktası oluşturacak." dedi.

7 Mart'ta Afyonkarahisar Barosunun ev sahipliğinde düzenlenen 1. Kadın Çalıştayına ilişkin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün her yıl farklı etkinliklerle kutlandığını ve kadın hakları noktasında birçok çalışma ile açıklamaların yapıldığını söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin bugüne kadar "şiddet" parantezi dışına çıkmayı başaramadığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Elbette, bu güncel bir problem. Afyonkarahisar Barosu'da bu şiddetle ilgili sahada çok etkili bir mücadele veriyoruz. Özellikle de Kadın Hakları Komisyonumuzun avukat üyeleri, sahada birebir şiddet mağdurlarıyla çalışma yapıyorlar. Fakat, Dünya Kadınlar Günü ve özelde kadın denildiğinde akla doğrudan şiddetin gelmesi bizi üzüyor. Yine gündemde olan İstanbul Sözleşmesi'nde bu şiddetin sebebi olarak töre, örf, sözde namus, din ve gelenek gibi kavramların gösterilmesi ve bunların sanık kürsüsüne oturtulması da bizi üzüyor."

Şahin, Türk milletinin tarih boyunca kadına her zaman önem vermiş hiç bir zaman ikinci plana atmadığını vurguladı.

İslamiyet öncesi ve sonrasında toplumda kadının hep ön planda olduğunu aktaran Şahin, "Asla küçümsenmemiş ve hakları konusunda hiçbir problem yaşanmamıştır. Ama oryantalist bakış açısıyla bugün batının ürettiği problemler, töre, din ve namus gibi kavramlar üzerinden Türk milletine ve medeniyetine yüklenmeye çalışılıyor. Biz bunu gördük." dedi.

-"Referans noktası oluşturacak"

Şahin, Türkiye tarihinde kadınlarının yaptığı çalışmalar ve başarılarını anlatarak oryantalist bakış açısının Türk toplumunu zehirlediğini belirtti.

Afyonkarahisar Barosunun, 1. Kadın Çalıştayını oryantalistlerin çizdiği tablodaki kadına bakış açısının, Türkiye'de böyle olmadığını anlatmak için düzenlediğine dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Bu çalıştayımızda 15 akademisyen, bilim kurulu ve hakem heyeti bu rolü üstlendi. Tüm sunum tezleri de incelendi ve hakem heyetinden geçti. Çalıştaydaki oturumlarda Türk kadınının toplumdaki yeri ve hayatı konularında 13 sunum gerçekleşti. Bu konuların içerisinde şiddette, hukukta ve kadın hakları da vardı. Ama biz bu çalıştayı sadece bu meselelere hapsetmeme niyetindeydik. Türk ve İslam dünyasındaki kadın konusunda da ciddi tezler ortaya konuldu. Bunlar akademik bir çalışma ve yayına dönüşecek. Çalıştayımız, o günkü yankısının çok üzerinde bir referans noktası oluşturacak."

1. Kadın Çalıştayının ardından

Kaynak: AA

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1. Kadın Çalıştayının ardından

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