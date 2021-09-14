1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu - 03-08 Ekim 2021 - Erzurum 14-09-2021 - 10: 00 | Görüntülenme Sayısı: 7

KURS BAŞVURUSU

Federasyonumuzun 2021 yılı Faaliyet Programında yer alan 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu 03-08 Ekim 2021 tarihleri arasında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu' nda yapılacaktır. Kurs için kayıtlar e-devlet üzerinden yapılacak olup kayıt tarihleri 14 - 27 Eylül 2021' dir. Başvurular e-devlette yer alan Spor Bilgi Sistemi modülü içerisinde "Kurs Başvurusu" olarak yapılacaktır. Kursta istenilen belgeler başvuru sırasında sisteme yüklenecektir.

KURS İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Online başvuru sistemi birçok belge ve bilgiyi otomatik olarak çekecektir. Çekilemeyen bilgileri ise katılımcı sisteme yüklemekle sorumludur. (Öğrenim Bilgileri ve Diploma, Adli Sicil Kaydı vb)

Adli Sicil Kaydı e-devletten otomatik olarak çekilecektir. Adli Sicil Kaydı/Arşiv Kaydı olanların "Antrenör Olabilir" hukuk görüşü alıp sisteme yüklemesi gerekmektedir. Adli Sicil Kaydı/Arşiv Kaydı olanların kurs başlangıcından 15 gün önce 1 Adet Adli Sicil Kaydı, Mahkeme Kararı ve Dilekçe ile Federasyona başvurması gerekmektedir.

Siyah Kuşak Dan Belgesi sistemden otomatik olarak çekilemediği için belgenin taranıp sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Katılımcının Kursa Gelirken Yanında Bulundurması Gereken Belgeler:

Türkiye Kick Boks Federasyonu Antrenör Kursu Katılım Muvafakatnamesi (Muvafakatnameyi Görmek ve Çıktı Almak İçin Tıklayın)

Covid-19 Test Sonucu (Son İki Gün İçerisinde Alınmış Olacaktır)

HES Kodu

2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Sporcu Kimlik Belgesi (Mavi Defter)

ÖDEME:

Kurs Ödemesi 1. Kademe için 1. 000, 00 ? dir. Katılımcı Online başvurusunu tamamlandıktan sonra Garanti Bankası Şubelerinden, Kurum Ödemelerinden, Spor Federasyonları (3610 Kurum Kodu) ile TC Kimlik Numarasını görevliye söyleyerek ödemesini yapacaktır. Yanlış yapılan ödemelerde kursa katılım sağlayamayacaktır.

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