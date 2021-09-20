"1. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali" yarın başlıyor

Dünyaca ünlü klasik müzik sanatçılarını İstanbullu sanatseverlerle buluşturacak olan "1. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali", Lucas ve Arthur Jussen kardeşlerin vereceği konserle yarın başlıyor.

Boğaziçili genç girişimciler Duygu Esenkar ve Onur Tahmaz tarafından kurulan Locksbridge ile viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil ve eğitmen Aycan Altungül'ün iki yıla yakın süren çalışmaları sonucu hayata geçen festival, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek.

Dünyaca ünlü klasik müzik sanatçılarının konserler vereceği, usta sanatçıların genç yıldızlarla bir araya geleceği ve genç sanatçıların sahne alma şansı yakalayacağı festivalin, genç yeteneklere dünyaya açılma fırsatı sunması da amaçlanıyor.

Festival, usta sanatçıların konserlerinin yanı sıra gençlere, müzisyenlere verecekleri eğitimleri de kapsıyor.

Türkiye'de ilki gerçekleştirilecek olan 1. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 23 Eylül'de Gary Hoffman ve David Selig, 26 Eylül'de Hellen Weiss, Gabriel Schwabe ve Caspar Frantz, 28 Eylül'de Svetlin Roussev ve Elena Rozanova, 29 Eylül'de Burak Bilgili ve Gökhan Aybulus sahne alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen festivalin 2 Ekim'de gerçekleşecek kapanış konserinde ise ödüllü çellist Nil Kocamangil, Borusan Quartet ile aynı sahneyi paylaşacak.