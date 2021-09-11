"1. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali", 21 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığının katkılarıyla Akademi Festival İstanbul bünyesinde ilk kez, "İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali" düzenlenecek.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 21 Eylül-2 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalde, dünyaca ünlü müzisyenler İstanbullularla buluşacak.

Festivalin ilk yılında ana tema "Doğa ve İstanbul" olarak belirlendi

Viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil'in sanat yönetmenliğini, Aycan Altungül'ün direktörlüğünü üstlendiği, ana teması "Doğa ve İstanbul" olarak belirlenen İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin programı, 14 Eylül'de açıklanacak.

Festival kapsamında yer alan İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi'nde de genç müzisyenler, usta isimlerle bir araya gelecek.

İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi ilk yılında ünlü çellist ve eğitmen Gary Hoffman ile piyanist Caspar Frantz ve keman sanatçısı Svetlin Roussev'i konuk edecek.

Boğaziçi Üniversitesinde eğitimleri devam eden genç sanatçılar da festivalde, İstanbul sevgisi, İstanbul'un tarihi geçmişi, kültürel bağları ve doğasını konu olarak işledikleri heykel sergisi ile yer alacak.

Festivalde genç müzisyene destek sağlanacak

"Gençler İstanbul'u İyileştirecek Konserleri" başlığı altında ise 28 genç müzisyene destek sağlanacak ve Türkiye'nin parlak yeteneklerinin performans sergileyeceği konserler gerçekleştirilecek.

Festivalin açılış konserini, piyanonun yıldızları olarak gösterilen Jussen kardeşler yapacak. Dünyaca ünlü şefler ve prestijli orkestralar eşliğinde sayısız konserler veren ve genç yaşlarında büyük başarılara imza atan piyanonun yıldızları Lucas ve Arthur Jussen kardeşler konserde, dört el piyano repertuvarının en güzel örneklerini seslendirecek.

Çellist Gary Hoffman ve ödüllü piyanist David Selig de festival kapsamındaki konserleri ile ilk defa İstanbullu dinleyicilerle buluşacak.

Festival ayrıca piyanist Caspar Frantz, dünyanın en prestijli çello yarışmalarında ödüller kazanmış Gabriel Schwabe, solist kimliğinin yanı sıra küçük yaşlarından itibaren süren oda müziği tutkusu sayesinde önemli isimlerle sahneyi paylaşmış Hellen Weiss'ı ağırlayacak.

Festivalde birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Son dönemlerin en çok konuşulan keman sanatçılarından Svetlin Roussev ve piyanist Elena Rozanova da festival kapsamında CRR Konser Salonu'nda müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Piyanist Gökhan Aybulus ile yine dünyaca ünlü şeflerle sahneye çıkan bas-bariton Burak Bilgili festivalde dinleyicileriyle bir araya gelirken, uluslararası yarışmalardan birçok ödül kazanmış çellist Nil Kocamangil Borusan Quartet ile kapanış konserinde performans sergileyecek.

Festival kapsamında konserlerin yanı sıra Maçka Habitat Parkı'nda farklı isimlerle söyleşiler, doğa ile ilgili atölye çalışmaları ve İstanbul konulu belgesel gösterimlerine yer verilecek.

Eylül ayı boyunca etkinlik programı ile ilgili ayrıntılar, İBB Kültür Sanat'ın Twitter ve Instagram adreslerinden öğrenilebilir.