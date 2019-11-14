"1 İngiliz ve 7 Alman uyruklu terörist Londra ve Berlin'e sınır dışı edilecek"
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"1 İngiliz ve 7 Alman uyruklu terörist Londra ve Berlin'e sınır dışı edilecek"

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

14.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:35

: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Birleşik Krallık uyruklu 1 YTS'nin Londra'ya, Almanya uyruklu 7 YTS'nin ise 'e sınır dışı edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir."

(İHA)

Kaynak: İHA
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