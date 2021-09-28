1'İNCİ SINIF ÖĞRENCİSİNİ AZARLAYIP, TEHDİT EDEN ÖĞRETMENE SORUŞTURMA - Haberler
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1'İNCİ SINIF ÖĞRENCİSİNİ AZARLAYIP, TEHDİT EDEN ÖĞRETMENE SORUŞTURMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da, 1'inci sınıfa başlayan A.Ç.'nin, okulun 2'nci günü sınıfa uyum sağlayamayıp, ağlayarak annesini istemesi üzerine "Terbiyesiz; ağla ağla, seni disipline yollayacağım. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?

KONYA'da, 1'inci sınıfa başlayan A.Ç.'nin, okulun 2'nci günü sınıfa uyum sağlayamayıp, ağlayarak annesini istemesi üzerine "Terbiyesiz; ağla ağla, seni disipline yollayacağım. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?? diye azarlayan sınıf öğretmeni Ayşe I. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce idari soruşturma başlatıldı.

Selçuklu ilçesindeki ilkokulda, 7 Eylül'de cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, tepki çekti. 1'inci sınıfa başlayan A.Ç., okulun 2'nci günü sınıfa uyum sağlayamayıp, ağlayarak annesini istedi. Bunun üzerine sınıf öğretmeni Ayşe I., A.Ç.?ye "Terbiyesiz" diyerek bağırdı. A.Ç.?nin 'İstemiyorum seni, ben annemi istiyorum' diyerek ağlamaya devam etmesi üzerine Ayşe I., "Ağla ağla, seni disipline yollayacağım, haberin olsun. Müdür bey de seni cezalandırsın. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?? dedi.

Görüntülerin basında yer almasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce öğretmen Ayşe I. hakkında idari soruşturma başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Selçuklu ilçemizdeki bir okulumuzda, öğrencisine karşı tutum ve davranışları medyaya yansıyan öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

1'İNCİ SINIF ÖĞRENCİSİNİ AZARLAYIP, TEHDİT EDEN ÖĞRETMENE SORUŞTURMA

1'İNCİ SINIF ÖĞRENCİSİNİ AZARLAYIP, TEHDİT EDEN ÖĞRETMENE SORUŞTURMA

1'İNCİ SINIF ÖĞRENCİSİNİ AZARLAYIP, TEHDİT EDEN ÖĞRETMENE SORUŞTURMA

1'İNCİ SINIF ÖĞRENCİSİNİ AZARLAYIP, TEHDİT EDEN ÖĞRETMENE SORUŞTURMA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
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Haber: 1'İNCİ SINIF ÖĞRENCİSİNİ AZARLAYIP, TEHDİT EDEN ÖĞRETMENE SORUŞTURMA - Haberler
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