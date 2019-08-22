1'inci Ordu Komutanı Avsever'den İmamoğlu'na tebrik ziyareti

22.08.2019 11:42

1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever , İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'na tebrik ziyaretinde bulundu.Ekrem İmamoğlu, kendisine tebrik ziyaretine gelen 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'i, Saraçhane'deki merkez bina önünde karşıladı. Zabıta Tören Mangası'nı selamlayan Org Avsever, İBB Şeref Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Kendisini ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duydum. Görevinin kendisine, ailesine, güzel İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim."

Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından İmamoğlu ve Org. Avsever, makam odasına geçerek bir süre görüştüler ve birbirlerine hediye verdiler.

Kaynak: DHA

- İstanbul