1'inci Lig'de Ege derbisine doğru

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Manisa FK ile Altınordu'nun pazar günü Manisa'da karşı karşıya geleceği Ege derbisini iki takım da çıkış fırsatı olarak değerlendirmek istiyor. Ligde iki takım da oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 10 puan toplarken, Manisa temsilcisi averajla 17'nci, İzmir ekibi ise 18'inci sırada yer alıyor. Kaybedenin hem puan hem de moral açısından büyük sıkıntı yaşayacağı kritik müsabaka öncesi siyah-beyazlılar 9 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmayı, kırmızı-lacivertliler ise 4 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirmeyi hedefliyor.

Manisa FK'yı yenerek ilk dış saha galibiyetini almak isteyen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu milli takım arasını iyi değerlendirdiklerini ve müsabakadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Manisa FK'da bu sezon Serkan Özbalta ve Naci Şensoy'un ardından takımın başına getirilen üçüncü teknik adam olan ve görev aldığı 3 maçtan 1 puan çıkaran Turgay Altay, ilk zaferini elde etmeyi hedefliyor. Ligde kalesinde gördüğü 25 golle en çok gol yiyen takım konumundaki Altınordu'yu 21 golle Manisa Futbol Kulübü izliyor. İki takım tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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