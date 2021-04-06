1'İ TIR'A YÜKLÜ 3 KONTEYNERDE YAKALANAN KAÇAK GÖÇMENLERDEN BİRİ FİRAR ETTİ
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1'İ TIR'A YÜKLÜ 3 KONTEYNERDE YAKALANAN KAÇAK GÖÇMENLERDEN BİRİ FİRAR ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
1'İ TIR'A YÜKLÜ 3 KONTEYNERDE YAKALANAN KAÇAK GÖÇMENLERDEN BİRİ FİRAR ETTİ

İzmir'deki bir deponun önünde 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerde kaçak göçmenler yakalandı (2)İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir depoda 3 ayrı konteynerde yakalanan kaçak göçmenlerden biri, firar etti.

İzmir'deki bir deponun önünde 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerde kaçak göçmenler yakalandı (2)

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir depoda 3 ayrı konteynerde yakalanan kaçak göçmenlerden biri, firar etti. Konteynerin kapağı açıldığında jandarmaları karşısında görünce koşarak uzaklaşıp, izini kaybettiren kaçak göçmenin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, jandarma olay yeri inceleme ekipleri, konteynerde parmak izi çalışması yaptı. Kaçak geçişi düzenleyen organizatörlerin tespit edilip, yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Davut CAN/ İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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