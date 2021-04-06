1'İ TIR'A YÜKLÜ 3 KONTEYNERDE YAKALANAN KAÇAK GÖÇMENLERDEN BİRİ FİRAR ETTİ

İzmir'deki bir deponun önünde 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerde kaçak göçmenler yakalandı (2)İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir depoda 3 ayrı konteynerde yakalanan kaçak göçmenlerden biri, firar etti.