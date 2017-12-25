1'i Ağır 2 Kişinin Yaralandığı 'Silahlı Kavga' Davasında 5 Sanığa Ceza Yağdı

Kayseri'de iki grup arasında çıkan ve 1'i ağır, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrası açılan 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' davasında yargılanan 5 tutuklu sanığa mahkeme, 4 ayrı suçtan ceza yağdırdı.



18 Haziran'da Yeşil Mahalle Elagöz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, E.B. ve H.A.Ç. yaralanırken, E.B. 4 kurşun darbesi ile hayati tehlike geçirecek şekilde ağır yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Araçla kaçtığı iddia edilen olayın şüphelileri N.K., M.Y., F.N., H.K. ve G.B. yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar N.K., M.Y., F.N., H.K. ve G.B. ve avukatları hazır bulundu. Mağdur E.B. ile H.A.Ç. ise duruşmaya katılmadı.



Tüm sanıklar, üzerlerine atılı 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçunu işlemediklerini iddia ederek beraat ve tahliyelerini istediler.



Sanıklara 4 ayrı suçtan ceza yağdı



Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar N.K., F.N., H.K. ve G.B.'ye mağdur E.B.'ye yönelik 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 10 yıl 10 ay, mağdur H.Ç.'ye yönelik 'kasten yaralama' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay, tutuklu sanık M.Y.'ye ise mağdur E.B.'ye yönelik 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan haksız tahrik indirimi ile 8 yıl 4 ay, mağdur H.Ç.'ye yönelik 'kasten yaralama' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, ayrıca tutuklu sanık G.B.'ye 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün ve 800 TL adli para cezası, sanıklar M.Y.,F.N. ve H.K.'ye de 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ayrı ayrı 10 ay hapis, 500'er TL adli para cezası verirken, tutuklu sanık N.K.'ye 'mala zarar verme' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verdi. - KAYSERİ