1 Haziran Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
1 Haziran Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 1 Haziran 2021 İSKİ su kesintileri
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 1 Haziran Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Riva Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 01.07.2021 00:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Eyüp Sultan Mah,Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Sevıye Ve Basınç Düşüklüğü Nedenı Ile Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır
Başlama Tarihi : 01.07.2021 06:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Battal Gazi Mah,Mimar Sinan Mah,Turgut Reis Mah,Akşemsettin Mah,Abdurrahman Gazi Mah,Adil Mah,Ahmet Yesevi Mah
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Sevıye Ve Basınç Düşüklüğü Nedenı Ile Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır
Başlama Tarihi : 01.07.2021 06:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.