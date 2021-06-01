1 Haziran maske kalkıyor mu? Açık ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu var mı?

Maske takma zorunluluğu hakkında detaylar araştırılmaya devam ediyor. 31 Mayıs tarihi itibarıyla Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar açıklandı. Alınan kararlar kapsamında kafeler, sinema salonları açıldı. Peki, açık havada maske takmaya dair detaylar netleşti mi? Yapılan açıklamalar kapsamında 1 Haziran maske kalkıyor mu? Açık ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu var mı? soruları da yanıt buldu.

1 Haziran maske kalkıyor mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Türkiye'nin gözü kulağı Kabine Toplantısı kararlarına çevrilmesinin ardından pek çok açıklama geldi. Kabine'de pek çok konu görüşülürken özellikle açık alanlarda maske zorunluluğunun kalkması gündemde. Peki, 1 Haziran'dan itibaren dışarıda maske takma yasağı kalkacak mı? Açık ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu var mı?

1 HAZİRAN MASKE KALKIYOR MU?

Vaka sayılarının daha da düşmesiyle normalleşme sürecine girilecek. Haftalık tabloya bakıldığında ise hedeflenen 5 bin rakamına henüz ulaşılamadı ancak her geçen gün pozitiflik oranı, hastaneye yatışlar ve vefat sayılarında azalma başladı.

Haziranda gelecek toplam 30 milyon BioNTech aşısıyla günlük bir milyon aşılama hedefi için çalışılacak. En geç sonbahara kadar 18 yaşa da aşılama yapılacak.

Peki 1 Haziran'da normalleşme için hangi adımlar atılacak. İşte Kabine toplantısı sonrası açıklanması beklenen kararlar:

MESAFE VARSA MASKE YOK

Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu'nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.

AÇIK VE KAPALI ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU VAR MI?

Maske yasağına ilişkin karar bugün belli olacak. Kabine Toplantısı ile beraber maske yasağı kalktı mı sorusu yanıt buldu. Maske zorunluluğu kapalı alanlarda devam etmekte. Ancak açık alanda mesafe varsa maske zorunluluğu bulunmuyor.