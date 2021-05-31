1 Haziran kafeler açılıyor mu? Kafeler açılacak mı, açıldı mı? Bugün kafeler açık mı?

1 Haziran kafeler açılıyor mu? Kafeler açılacak mı, açıldı mı? Bugün kafeler açık mı? Soruları tam kapanmanın ardından merak ediliyor. Yaklaşık 3 hafta süren tam kapanma dönemi sona erdi. İçişleri Bakanlığı, kafa karışıklığını engellemek amacıyla, 17 Mayıs 2021 sabah 05.00'ten itibaren uygulanacak kademeli normalleşme tedbirlerine ilişkin genelgeyi açıkladı. Peki, Kafeler, restoranlar, lokantalar 1 Haziran'da açılıyor mu? Ne zaman açılacak?