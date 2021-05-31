1 Haziran kafeler açılıyor mu? Kafeler açılacak mı, açıldı mı? Bugün kafeler açık mı?
1 Haziran kafeler açılıyor mu? Kafeler açılacak mı, açıldı mı? Bugün kafeler açık mı? Soruları tam kapanmanın ardından merak ediliyor. Yaklaşık 3 hafta süren tam kapanma dönemi sona erdi. İçişleri Bakanlığı, kafa karışıklığını engellemek amacıyla, 17 Mayıs 2021 sabah 05.00'ten itibaren uygulanacak kademeli normalleşme tedbirlerine ilişkin genelgeyi açıkladı. Peki, Kafeler, restoranlar, lokantalar 1 Haziran'da açılıyor mu? Ne zaman açılacak?
1 Haziran kafeler açılıyor mu? Kontrollü normalleşmenin son günlerine girilirken, 1 Haziran'dan sonra yeni bir yol haritasının izleneceği duyuruldu. Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, "Sadece açık alanlarda maske zorunluluğu kalkabilir" dedi.
1 HAZİRAN'DA KAFELER AÇILIYOR MU?
Lokanta, kafe ve restoranlar 1 Haziran itibarıyla açılmayı umuyor. Beklentileri ise saat 24.00'e kadar hizmet vermek.
Türkiye 1 Haziran'da alınacak kararlara kilitlendi. Koronavirüse karşı yürütülen mücadelede vaka sayılarında önemli düşüş sağlarken, tam kapanma sürecinin ardından kontrollü normalleşme sürecine girilmişti. 1 Haziran'dan itibaren ise birçok alanda kısıtlamaların kaldırılacağı ifade ediliyor.
RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI?
İşletmelerin yeniden faaliyete geçebileceğine inandığını söyleyen İlhan, bu durumun vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamanın artmasıyla oluşabileceğini şu sözlerle anlattı:
* 1 haftalık ortalamaya baktığımızda vakalarda yüzde 22-23'lük bir düşüş söz konusu. Normalleşme yaklaşımı kapsamında uyulması gereken kurallara dikkat edilmesi gerekiyor.
* İşletmecilerin Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı rehberleri okuması gerektiğini düşünüyorum. Müşteriler arası ne kadar oturma mesafesi olacak vb. şartlara dikkat edilmesi de gerekiyor. İşletmelerin kapalı alanlarında belki kısıtlama devam edebilir çünkü bulaş kapalı alanlarda çok daha hızlı yayılım gösteriyor.