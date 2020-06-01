1 Haziran Dünya Süt Günü
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1 Haziran Dünya Süt Günü

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, süt tüketiminin arttırılması için erken yaşlardan başlayarak sütün insan sağlığı için öneminin toplumun her kesimine aşılanması gerektiğini belirtti.

1 Haziran Dünya Süt Günü
01.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:41

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, süt tüketiminin arttırılması için erken yaşlardan başlayarak sütün insan sağlığı için öneminin toplumun her kesimine aşılanması gerektiğini belirtti.

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Dünya Süt Günü sağlıklı sütün insan dengeli ve sağlıklı beslenmesindeki önemini, ekonomiye ve toplumsal hayata katkılarını hatırlamak ve hatırlatmak için güzel bir fırsat olduğunu ifade eden Ödül, "Dünya Süt Günü, süt tüketimini teşvik etmek amacıyla, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF)tarafından 2001 yılında başlatılmıştır. Bu yıl etkinliğin 19. yılı kutlanmaktadır. Dünya Süt Günü; Sütün insan dengeli ve sağlıklı beslenmesindeki önemini, ekonomiye ve toplumsal hayata katkılarını hatırlamak ve hatırlatmak için güzel bir fırsat sunmaktadır" dedi.

Ercan Ödül, "Süt, insanın fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı gelişimi için en temel ve en kolay ulaşılabilen gıda olmasının yanı sıra üretim süreciyle de düzenli ve sürekli bir ekonomik kaynak yaratarak toplumsal refaha katkı sağlayan bir üründür. Büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar, gebe, emziren kadınlar ve yaşlılar başta olmak üzere her yaş grubu için, süt ve süt ürünlerinin yeterli miktarda tüketimi gerekirken, yeterli ve dengeli beslenme için günde en az 2 su bardağı sağlıklı süt içilmesi tavsiye edilmektedir. Fakat ülkemizde süt tüketimi kişi başına yılda ortalama 24-26 litre ile oldukça yetersiz seviyededir. Süt tüketiminin arttırılması için erken yaşlardan başlayarak sütün insan sağlığı için öneminin toplumun her kesimine aşılanması önem arz etmektedir. Erken yaşlarda başlayan süt içme alışkanlığının hayatın bütününe yayılmasını sağlayacak etkinliklere ve sektörler arası işbirliğine ihtiyaç vardır" diye konuştu.

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, "Ülkemizde süt ürünleri sektörü 500 bin kişiyi istihdam edilmekte olup, süt ve süt ürünleri sektöründe kamu otoritesinden onaylı ve denetimli 2000'in üzerinde işletme faaliyet göstermektedir. Ancak buna rağmen üretilen çiğ sütün yarısı kayıt dışı işlenmektedir. Türkiye'nin seçimi sağlıklı süt olmalıdır. Çiğ sütte olası bulunabilecek bazı patojen mikroorganizmalar, insanda verem hastalığına, "Q Humması" denilen ateşli bir hastalığa, bölgemizde de oldukça yaygın olarak görülen Brusella'ya yol açar. Süt sağlıktır. Ama Çiftlikten sofraya her aşamada veteriner hekim kontrolünde olan pastörize edilmiş süt ve süt ürünü sağlıktır. Sağlıklı bireyler için güvenli süt üretimine ve kişi başı yılda en az 300 kilo süt ve süt ürünü tüketme hedefine ulaşmak için, yeterli hayvan kaynağına sahip olabilmeliyiz. Dolayısıyla her koşulda, öngörülen nüfusumuzun süt ve hayvansal protein ihtiyacını karşılayabilmek için hayvan sayımızı ve verimliliğini artırmak, bunun için de hayvancılığa yatırım yapmak şarttır" şeklinde konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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