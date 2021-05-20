1 Haziran'dan sonra ne olacak? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Fahrettin Koca'nın açıklamaları nelerdir?

20 Mayıs Perşembe Bilim Kurulu Toplantı kararları açıklanıyor! Fahrettin Koca Bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında 1 Haziran'dan sonra ne olacak? sorusu geldi. Peki, 1 Haziran'dan sonra kısıtlama olacak mı, normalleşmeye geçilecek mi? Cevaplar haberimizde.

Bilim Kurulu Toplantı kararları açıklanıyor! Bilim Kurulu sonrası konuşan Sağlık Bakanı Koca, 1 Haziran'dan sonra sürecin nasıl işleyeceğini açıkladı. Bakan Koca, "Bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle, yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz" dedi. Koca ayrıca, bugünkü vaka sayısının 9 bin 385 olduğunu açıkladı. Peki, 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Fahrettin Koca'nın açıklamaları nelerdir?

20 MAYIS BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Bilim Kurulu sonrası konuşan Sağlık Bakanı Koca, 1 Haziran'dan sonra sürecin nasıl işleyeceğini açıkladı. Bakan Koca, "Bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle, yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz" dedi. Koca ayrıca, bugünkü vaka sayısının 9 bin 385 olduğunu açıkladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu sona erdi. Toplantıya BioNTech aşısını geliştiren Profesör Doktor Uğur Şahin ve Profesör Doktor Özlem Türeci de katıldı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Kapanma döneminden sonra ilk Bilim Kurulu toplantısını yaptık. Bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayısı 10 binin altına indi. Özellikle kapanma dönemi sonrası bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü. Bu düşüşün bundan sonra da devam edeceğini öngörüyoruz. Bugün Bilim Kurulumuza katılan önemli bir misafirimiz var. Küresel salgında salgını durdurmak için en önemli silah olan aşıyı ilk geliştiren bilim insanlarımız Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocamız da bizimle beraberlerdi" dedi.

1 HAZİRAN'DAN SONRA NE OLACAK?

1 Haziran'dan sonra sürecin nasıl devam edeceğiyle ilgili konuşan Bakan Koca, "Özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz. Normale dönmek için çaba sarf ediyor olmuş olacağız. Bundan sonraki süreçte 10 binin altına bugünden itibaren vaka sayımız var. Tam kapanmayla birlikte bu düşüş önemli bir düşüş, 63 binden 9 bin 385'e kadar inmiş oldu bugün. Artık bu enfeksiyonun, virüsün nasıl bulaştığını bütün vatandaşlarımız biliyor. Bundan sonraki süreçte yasaklamaları daha azaltan, ama kişisel koruyucu tedbirleri daha yoğunlaştıran, bununla birlikte yaygın aşılamayı yaparak bu dönemi normale döndürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GAYRET GÖSTERDİNİZ"



Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu an Özlem Türeci çalışmalarına devam ediyor olduğunu söyleyerek aramızdan ayrıldı. Uğur Hocamız şu an beni dinliyorlar. Bugün özellikle Uğur Hoca'mızın bazı görüşlerini bizzat kendisinden duymanızı istiyoruz. Uğur Hocam vatandaşımızın sizden duymasını istediği bazı konuları sıralamak istiyorum. Ama öncelikle bugün de medyaya yansımış oldu, son olarak bildiğiniz gibi 27 Aralık'ta ilk anlaşmamızı yapmıştık. Ondan 3 ay önce başlayan görüşmelerimiz olmuştu. Bu süreçte haftada en az 2 kere telefonla görüşmelerimiz oldu. Çok yoğun gayret gösterdiniz."

"120 MİLYON DOZ AŞI İÇİN ANLAŞMA YAPILDI"

Bilim Kurulu toplantısına katılan Profesör Doktor Uğur Şahin, "Burada konuşma imkanımız olduğu için çok mutluyum. Sayın Bakan'ın anlattığı gibi beraber konuşuyoruz. Türkiye'ye uygulanan aşıyı nasıl bitirebiliriz diye. Aralık'ta 1,5 milyonu konuştuk. Sayın Bakan, her 2-3 hafta arada istediği dozları yükseltti. Tamamı 120 milyon doz olarak imza attık. Çok mutluyum. Türkiye, altıncı ayın sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında ise tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son 2 haftada bizim ekip yoğun çalıştı. Planları yapıldı. Ne zaman, kaç doz aşı gideceği konusunda anlaştık. Zamanında aşıları Türkiye'ye göndermeyi hedefliyoruz" dedi.

"BİZİM AŞIMIZ MUTASYONLARA KARŞI ETKİLİ"

Şahin, "Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantı denedik. Bizim aşımız mutasyonlara karşı etki gösteriyor. Afrika mutasyonuna karşı iyi sonuç verdi. Bu hafta Hindistan varyantını da deneyeceğiz. Yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korunması bekliyoruz varyanta karşı" şeklinde konuştu.

"3. DOZ AŞI ÖNERİYORUZ"

Bakan Koca'nın "3. doz aşının bu yıl mı yoksa gelecek yıl mı yapılması konusundaki görüşlerinizi almak istiyorum" sorusuna Şahin, "Enfeksiyon geçirmiş olan kişiler, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan sonra yüksek antikora sahip oluyor. İki aşı yapılmış gibi antikorlar oluyor. Hastalığı geçiren kişiler için 1 doz yeterli olabilir. 3. doz ise en erken 6 ay sonra. Türkiye'de 2021 için değil ama 2022 için ilave, yani 3. doz aşı öneriyoruz" diye konuştu.

"GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞTIK"

Prof. Dr. Şahin, "Biz Türkiye'ye aşıyı zamanında getirmek için gece gündüz çalışacağız. Türkiye'deki aşı kampanyasının çok çok uzman şekilde yapıldığını öğrendim. Bizim uzmanlar sizin ekibinizle beraber çalışmalarında mükemmel bir çalışma olduğunu anlattı bana. Ben de Türk olarak çok mutlu oldum bundan, böyle güzel profesyonel bir çalışma olduğu için" şeklinde konuştu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;



"Filyasyon, sağlık altyapımızı, sağlık çalışanlarımızın gücünü ve aşı kampanyasında nasıl bir sistemle bunu gerçekleştirdiğimizi size yerinde göstermek isteriz. Sizin ifadenizle 'Birlikte, Allah'ın izniyle beraber başaracağız. Özellikle bugüne kadar, 4.5 milyon anlaşmadan, aralıkta yapılan anlaşmadan 120 milyona kadar çıktığımız ve artık imzalanmış olan eylül sonuna kadar da bu tedarikin tamamlanacağı ilk haziran ayı itibarıyla 6.1 milyona ilave 30 milyon aşının geleceğini hepimiz duyduk. Bundan sonraki süreçte vatandaşımızı hızla aşılamak istiyoruz. artık hastalığı tanıyoruz, tedavi protokolleri oturdu.

ANA HEDEF PANDEMİYİ GÜNDEMDEN ÇIKARMAK

Artık yaygın aşılamayla birlikte pandemiyi gündemimizden çıkarmak bizim ana hedefimiz olacak. Biz artık ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan itibaren aşıyla birlikte önümüzü daha net gördüğümüzü söyleyebiliriz ve salgın öncesi döneme artık geçmek istiyoruz.

Bunun için de vatandaşımızın aşı noktasında hassasiyet göstermesini ve bulabildiği aşıyı erken dönemde olmasını ve bununla birlikte de tedbirleri elden bırakmayarak bu dönemi geçirmesini özellikle hassasiyetle ifade etmek istiyorum.

YERLİ AŞIDA SON DURUM

Faz-2 çalışması gönüllülerin çalışması bitti ve faz-3'ün başlaması da zannediyorum önümüzdeki iki hafta içerisinde, haziranın başınada başlayacağını düşünüyorum. Bir taraftan siz üretim yapıyorsunuz, üretim yaparken bütün safhaların başarıyla tamamlanması gerekiyor. Bütün sonuçları olumlu olursa haziran başında biz faz-3'e geçebileceğimizi düşünüyoruz. Üç tane aşımız daha var, 2 tanesi inaktif, 1 tanesi VLP aşısı. Orada da faz-1 safhasındalar. Zannediyorum önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde orada da faz-1 çalışmasının sonuçları görülerek başarılı olursa faz-2 çalışmaları peyderpey başlamış olur.

AŞILAMA TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Bu dönemde şu an biz 55 yaş üstünü aşılıyoruz. Sağlık çalışanları ve benzeri riskli gruplara da devam ediyoruz. Aşı tedariğiyle birlikte, önümüzdeki haziran ayında ilave 30 milyonun sadece BioNTech olacağını, Sinovac aşısı için de önümüzdeki 1 hafta-10 gün içerisinde beklediğimiz bir miktar var.

Haziranda Biontech aşısıyla birlikte 14.2 milyon aşının geleceğini biliyoruz. Tedarikte sorun yaşanmazsa haziran ayında 20 yaşa kadar inmek istiyoruz.

Aşılama oranıyla ilgili, şu an toplamda 65 yaş üstü yüzde 84'e kadar ulaşmış durumda. Bunun yüzde 90 ve üzeri olmasını istiyoruz. O nedenle özellikle açılan 55 yaş üstü tanımlanan grubun, insanımızın aşı noktasında beklemeden en erken dönemde aşılarını olmalarını önemle ifade etmek istiyorum.

HASTALIĞI GEÇİRENLER İÇİN AŞILAMA NASIL OLACAK?

Bu konuda bizim tercihimiz olmayacak, vatandaşımızı ikna etmeye çalışıyor olacağız. BioNTech aşısı için şu dönemde daha yeni başlandığından en az 9 ay zaman dilimi sonrası, yani 2022 yılında rapel doz öneriliyor. Hastalığı geçirmiş olan kişilerin de Bilim Kurulu'nun bu noktadaki yaklaşımı 6 ay sonra rapel dozun yapılması şeklinde. Bu tek doz ya da çift doz şeklinde olabilir."