1 Haziran'dan itibaren hangi kısıtlamalar kalkıyor, restoran ve kafeler ne zaman açılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren şehirler arası seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağını; restoran, kafe, pastane gibi işletmelerin de belli kurallar çerçevesinde yeniden açılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle yürürlüğe konulan şehirler arası seyahat kısıtlamaları ve restoran, cafe gibi işletmelerin kapatılması uygulamalarına 1 Haziran itibarıyla son verileceğini açıkladı. Erdoğan, 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağında üst yaşın 18'e çekildiğini duyurdu. Erdoğan'ın bugünkü kabine toplantısının ardından açıkladığı yeni düzenlemeler şöyle:







