1 Haziran'da yasaklar kalkıyor mu? 1 Haziran normalleşme planı detayları

Kademeli normalleşme sonrası "1 Haziran'da yasaklar kalkıyor mu, kalkacak mı? Soruları gündeme geldi. 1 Haziran normalleşme planını Kabine Toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor. 1 Haziran sonrası yasaklarda ne gibi değişikliklere gidileceği vaka sayılara bağlı olarak tekrar güncellenecek. Peki, 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Kademeli normalleşmenin ardından yeni normalleşme takvimi belli oldu mu?

1 Haziran normalleşme planı ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla birçok alanda tedbirler alınıyor. 17 Mayıs tarihinde ise kademeli normalleşme dönemine geçildi. Kademli normalleşme döneminde sokağa çıkma yasağı hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Yasaklar ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Peki 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı, ne zaman bitecek?

1 HAZİRAN'DA YASAKLAR KALKIYOR MU?

17 Mayıs tarihinde kademli normalleşme dönemi başladı. 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme dönemi devam edecek. İçişleri Bakan Soylu, TRT Haber canlı yayınında açıklamalar yaptı. Bakan Soylu, 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak sorusuna şu cevabı verdi;"Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.

1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz."

1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME PLANI

Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulunmuştu. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.