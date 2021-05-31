1 Haziran'da (Yarın) Kafe ve Restoranlar açılıyor mu? Hafta sonu kafeler hangi saatler arası açık olacak?

Bugünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de 1 Haziran'da (Yarın) Kafe ve Restoranlar açılıyor mu? Hafta sonu kafeler hangi saatler arası açık olacak? oldu. Kabine toplantısı saat 15:00 'da başladı. Toplantı sonunda açıklama yapılacak. Peki, yarın kafeler açılacak mı? Yarın restoranlar açılıyor mu? Detaylar haberimizde.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklayacağı yeni normalleşme kararlarına kilitlenirken, Reuters'a konuşan bir yetkili kritik toplantıya saatler kala çok önemli bilgiler verdi. Hafta sonu kısıtlamalarının bir güne düşebileceğini ifade eden yetkili, toplantıda kafe ve restoranların açılması yönünde karar alınmasının beklendiğini, ayrıca akşam saat 21:00 olan kapanma saatlerinin de biraz daha ileri alınabileceğini söyledi. Peki, 1 Haziran'da (Yarın) Kafe ve Restoranlar açılıyor mu? Hafta sonu kafeler hangi saatler arası açık olacak?

YARIN 1 HAZİRAN KAFE VE RESTORANLAR AÇILIYOR MU?

Reuters'a konuşan bir yetkili kritik toplantıya saatler kala çok önemli bilgiler verdi.

İsmini açıklanmayan yetkili, "Bugünkü Kabine toplantısının en önemli gündemi koronavirüs tedbirlerine yönelik atılacak normalleşme adımları olacak. Öncelikle uzun zamandır beklenen kafe ve restoranların açılması yönünde karar alınması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun da tavsiyesi bu yönde. 60.000'den yaklaşık 7.000 civarına kadar düşen günlük vaka sayıları buna imkan veriyor. Akşam saat 21:00 olan kapanma saatleri biraz daha ileri alınabilir. Çünkü işletmeler de bundan sıkıntı duyuyor" açıklamasını yaptı.

Henüz Kabine Toplantısı kararları açıklanmadı. Açıklandığında konumuza ekleyeceğiz.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Kabine toplantısı bugün 31 Mayıs Pazartesi günü saat 15:00 'da başlayacaktır.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklayacağı yeni normalleşme kararlarına kilitlenirken, Reuters'a konuşan bir yetkili kritik toplantıya saatler kala çok önemli bilgiler verdi. Hafta sonu kısıtlamalarının bir güne düşebileceğini ifade eden yetkili, toplantıda kafe ve restoranların açılması yönünde karar alınmasının beklendiğini, ayrıca akşam saat 21:00 olan kapanma saatlerinin de biraz daha ileri alınabileceğini söyledi.

Bugün saat 15.00'te yapılacak olan ve kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı Kabine toplantısına dair İngiliz haber ajansı Reuters'a bilgi veren üst düzey bir yetkili önemli bilgiler verdi.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı bugün 31 Mayıs 2021 tarihinde başladı. Henüz toplantı bitmedi devam ediyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.