1 HAZİRAN'DA AÇILACAK KAPALIÇARŞI DEZENFEKTE EDİLDİ
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1 HAZİRAN'DA AÇILACAK KAPALIÇARŞI DEZENFEKTE EDİLDİ

1 Haziran Pazartesi günü yeniden kapılarını açacak Kapalıçarşı'da, dezenfekte edilerek, temizlik işlemleri yapıldı.

1 HAZİRAN'DA AÇILACAK KAPALIÇARŞI DEZENFEKTE EDİLDİ
30.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:30
1 Haziran Pazartesi günü yeniden kapılarını açacak Kapalıçarşı'da, dezenfekte edilerek, temizlik işlemleri yapıldı.

Koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle 23 Mart'tan bu yana kapalı olan Tarihi Kapalıçarşı, 1 Haziran'da kapılarını açacak. Yeniden hizmet verecek çarşı bugün dezenfekte edilerek, açılışa hazırlandı. Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ve yıkama ekipleri tarafından, Tarihi Kapalıçarşı'nın içi dezenfektan solüsyonlu köpüklü su ile yıkanarak dezenfekte edildi. Çalışmalara Kapalıçarşı Yönetimi'nin dezenfeksiyon ekipleri de katıldı.

"YUVANIZA HOŞ GELDİNİZ PANKARTLARIYLA ESNAFIMIZI BEKLİYORUZ"

Tarihi Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "Kapalıçarşı'mız inşallah 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da sayın Valimizin katılımıyla beraber esnaflarımıza, ticarete, ekonomiye, turizme kapılarını açmış olacak. İnşallah çok başarılı bir şekilde bu salgın sürecini atlattıktan sonra çarşımız ekonomiye tekrar kavuşacak. Biz kapılarımızın girişlerine büyük pankartlar koyduk. "Yuvanıza Hoş Geldinizö pankartlarıyla esnafımızı burada bekliyoruz" dedi.

21 KAPIDAN 10'U AÇILACAK, İÇERİDE ÖNLEMLER ALINACAK

Kapalıçarşı'da alınan önlemlerden bahseden Kurtulmuş, "Kapalıçarşı doğal bir ortam 1461'de kurulmuş bir ortam. Sürekli gelişme halinde ve koruma altında olan bir yer. Camlarımız tamamen açılacak, doğal bir havalandırma sistemi var burada. Ortak alanlarda herhangi bir klima bulunmuyor. Maskesiz kimseyi almayacağız. Detektörlerimiz ile içerdeki sayıyı mutlaka kontrol edeceğiz. Burası turizmin, tarihin, kültürün, ekonominin merkezi bir yer. Biz o yüzden burayı sıradan bir AVM olarak kabul etmiyoruz.  Yerlerde stickerlarımız, sürekli anonslarımız ve dükkanlara dağıttığımız afişlerimiz ile sürekli esnaflarımızla iletişim halinde olacağız. 12 bin metrekarelik bir alan bugün Fatih Belediyesi tarafından dezenfekte ediliyor. Kapalıçarşı'mızın 21 kapısından 10 kapısını açıyoruz. Esnaflarımızdan gelemeyenler olabilir ama ilk haftayı atlattıktan sonra Kapalıçarşı eski normal günlerine dönecek" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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