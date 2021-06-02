1 Haziran 2021 Haberleri
1 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- Magazin basınından köşe bucak kaçan Sibel Can yıllar sonra bikinili görüntülendi
- Böyle çılgınlık görülmedi! Trabzonspor taraftarı, Sörloth'un son paylaşımına 1 milyondan fazla yorum yaptı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili müjdeyi verdi: Cuma günü Zonguldak'ta açıklayacağız
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona mücadelesinde işi çok sıkı tutuyor: 3. doz aşımı oldum, 2160'ı yakaladım
- YPG/PKK'nın Münbiç'teki göstericilere açtığı ateşte iki günde en az 8 sivil öldü, 27 sivil yaralandı
- Meksika'da Nexaca takımının hissedarı olan Mesut Özil, ülke basınında gündeme oturdu
- Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde mutlu sona çok yakın
- 'Meslektaşlarımın hitap şekli için özür diliyorum' diyen Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 'artık bıktık' diyerek Biden'a isyan etti
- A Milli Takım'da 4 futbolcu EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı
- Son Dakika: Sinema salonlarının açılma tarihi 1 Temmuz'a ertelendi
- Fahriye Evcen, verdiği pozlarla hayranlarını mest etti
- Tehdit büyüyor! Irak'ta kara mantardan ilk ölüm gerçekleşti
- San Marino'yu 4-1 yenen Kosova'da tüm goller Vedat Muriqi'ten geldi
- Yapı Kredi Bankası'nda iki genel müdür yardımcısı görevlerinden ayrıldı
- Babasının zincirle bağladığı 6 yaşındaki çocuk, günlerce aç kaldıktan sonra hızlı yemek yerken boğuldu
- Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi TBMM Başkanı Şentop'a soruldu: Soylu'ya yazılı ve sözlü ilettik, açıklamasını istedik
- CHP'li Başarır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu
- Yiğit Şardan'ın listesindeki Serkan Sevim: Fatih Terim gelir özür dilerse yapıcı konuşmalar yapabiliriz
- Bu isimlerden biri Fenerbahçe'nin hocası olacak! İşte Ali Koç'un tarifine uyan tüm adaylar
- Gelecek Partisi ilk kez seçime giriyor! Ahmet Davutoğlu'ndan iddialı açıklamalar
- Son Dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü, 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirdi
- İstanbul'da uzun namlulu silahla kafeyi taradılar: 1 ölü, 2 yaralı
- Anne kumru öyle bir yere yuva yaptı ki, görenler şaştı kaldı
- Meteoroloji'den 4 bölgeye ve 3 ile kuvvetli yağış uyarısı
- Umutlandıran gelişme! Dünyaya koronanın tehlikeli varyantını yayan İngiltere'de ilk kez ölüm görülmedi
- Koca şehir bu kadını konuşuyor! Çırılçıplak şekilde kanalizasyonda dolaşıyor, yakınları yer altına yemek bırakıyor
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı! İstanbul'daki düşüş sürüyor
- Fenerbahçe'nin yeni forma sponsoru Puma oldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a üçlü işbirliği mesajı: Türkiye olarak varız
- Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de görevinden ayrıldı
- Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi
- Annesinin sevgilisi tarafından döverek öldürülen minik Alperen'in annesi için verilen beraat kararına itiraz
- 1 hafta arayla kahreden 2 ölüm! 7 aylık hamile kadın önce bebeğini kaybetti, sonra kendisi öldü
- Ali Koç, MHK'ya çok sert yüklendi: UEFA'da bize gülüyorlar
- Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek
- Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti
- Belçika'nın Resmi Gazetesi'nde kuşkonmaz tarifi verildi, görenler şaştı kaldı
- Tarkan'dan kademeli normalleşme tepkisi: Müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık hiç adil değil
- Henry Onyekuru menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi