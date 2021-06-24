1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu, Türkiye sanal hareketliliğinde ev sahipliği yapıyor

Eskişehir'de faaliyet gösteren 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulunun, 4 ülkeden 200 öğrenciye ve onlarca öğretmene Türkiye sanal hareketliliğinde ev sahipliği yaptığı bildirildi.

Eskişehir'de faaliyet gösteren 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulunun, 4 ülkeden 200 öğrenciye ve onlarca öğretmene Türkiye sanal hareketliliğinde ev sahipliği yaptığı bildirildi.

Okul müdürü Nurettin Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, okulun uluslararası koordinatörlüklerini aynı anda yürüttüğü ve halen devam eden, Türkiye Ulusal Ajansının desteklediği üç farklı Erasmus+ KA229 projesi ile eğitime yeni bir nefes ve proje odaklı bakış açısı getirdiğini belirtti.

Ateş, halen İspanya, İtalya, Portekiz, Polonya, Yunanistan ve Sırbistan'dan 8 okulla iş birliğinin sürdürüldüğünü ve bu okullara mentorluk yaptıklarını aktardı.

Önceki yıllarda da öğretmen ve okul yöneticilerinin sürekli mesleki ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirdiği iki farklı Erasmus+ projesi kapsamında Avrupa'nın birçok ülkesindeki kurslara katılımlarının sağlandığını hatırlatan Ateş, şu bilgileri paylaştı:

"Okulumuz, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları İzimiz Ağaç Olsun İklim Değişmesin adlı projesiyle de ilkokul düzeyinde TÜBİTAK tarafından kabul edilen ilk projeyi gerçekleştiren okul olarak dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Erasmus+ KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği-Stratejik Ortaklıklar-Okul Eğitimi kapsamında, 'Sürdürülebilir Biyolojik Çeşitlilik İçin Avrupa ile Elele' adlı, 2018-1-TR01-KA229-058847_1 proje numarası ile Dışişleri Bakanlığına bağlı Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenen proje, 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulunun uluslararası koordinatörlüğünde, İtalya'dan Istituto Comprensivo 2 Sant'Agata de' Goti, İspanya'dan Cra Babia ve Portekiz'den Colégio Guadalupe okullarının ortaklığıyla eş zamanlı olarak yürütülmektedir."

Ateş, İtalya, İspanya ve Portekiz'den 200 öğrenciye, 4 Haziran'da Türkiye'yi temsilen 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu ev sahipliğinde başlayan uluslararası sanal hareketliliğin 14 gün devam edeceğini kaydetti.

Etkinliklerde, 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu öğrencilerinin Avrupa'daki akranlarıyla, öğretmenlerin meslektaşlarıyla buluşarak, Türkiye'nin, Eskişehir'in, okul tanıtımları, okuldaki tohum bankası, botanik bahçesi, çimlendirme alanı, hayvan barınaklarıyla diğer proje faaliyetleri İngilizce öğrenci ve öğretmen sunumlarıyla yapıldığına değinen Ateş, "Minik elçiler paylaşım ve iş birliği kültürüyle, ülkemizin değerlerini ve kültürümüzü ve okullarında yürütülen çalışmaları gururla aktarmakta, kültürler arası etkileşimle ve farkındalıkla Avrupa ülkelerini tanımakta, öğrenciler akranlarıyla diyaloglar ve arkadaşlıklar kurarak evrensel bakış açısı kazanmakta, okullarda yapılan eş zamanlı yürütülen çalışmalar karşılaştırılmakta, paylaşılmakta, tartışılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar