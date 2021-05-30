1 haftaya 100 bin lira

Oğuzhan Koç'la Demet Özdemir, bir süredir yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran'la Kaş'ta tatil yapıyor.

Oğuzhan Koç'la Demet Özdemir, bir süredir yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran'la Kaş'ta tatil yapıyor. Ekip geçtiğimiz günlerde tekneyle denize açılmış, o keyifli dakikalar magazin muhabirlerinin objektiflerine de yansımıştı.

MASRAFLAR OĞUZHAN'DAN

Teknenin tüm masraflarını Oğuzhan Koç'un karşıladığı, genç şarkıcının 1 haftalık kira bedeli olarak peşin 100 bin lira ödediği öğrenildi.

Bergen kim olacak?

Serenay Sarıkaya'nın "Bergen" filminde rol almayacağını açıklaması üzerine ünlü oyuncu yerine Özgü Namal'a teklif götürüldü. Ancak Namal 2 milyon TL isteyince yapımcı şirket bu kez rotayı Demet Evgar'a çevirdi.

Serenay Sarıkaya, salgın nedeniyle bir türlü çekimleri başlayamayan "Bergen" filminde rol almayacağını açıkladı. Oyuncu, projeden ayrıldığını şu açıklamayla duyurmuştu:

"İki buçuk seneyi aşkın zamandır heyecanla hazırlandığım 'Bergen'in hayatını konu alan film, defalarca kez pandemi ve farklı sebepler yüzünden ertelenmek zorunda kalmıştı. Kısa bir süre önce tarafıma iletilmiş olan yeni çekim takvimi, önceden belirli olan iş takvimimle çakıştığı için 'Bergen' filminde olamayacağımızı yapımcılarımızla paylaşmıştım, sizlerle de paylaşmak istedim. Tüm 'Bergen' filmi ailesine bu yolculuklarında başarılar dilerim." Sarıkaya'nın açıklamasının ardından yapımcı şirketin Özgü Namal'a teklif götürdüğü iddia edildi. Ancak oyuncu, 2 milyon TL isteyince anlaşma sağlanamadı. Namal'la el sıkışamayan yapımcı şirketinin bu kez Demet Evgar'la görüştüğü öne sürüldü. Olumlu geçen görüşmenin ardından oyuncuyla Bergen rolü için prensipte anlaşıldığı öğrenildi.

Eşi için uzaklaştırma kararı aldırdı

İzmir'de yaşayan şarkıcı Seren Akıska, boşanma davası açtığı eşi Tayfun Ekinci hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Akıska, Ekinci ile boşanmak için geçtiğimiz sene mahkemeye başvurmuştu. Ancak çiftin karşılıklı talepleri nedeniyle süreç uzadı. Bunun üzerine Akıska, dava sonuçlanana kadar eşi için uzaklaştırma kararı çıkarttırdı.

Annesine arsa aldı

Ezgi Mola, bağ bahçe işlerine merak saran annesi Jale Erkan için İzmir-Urla'dan 3 dönümlük arsa satın aldı. Anne-kız buraya zeytin, limon ve üzüm ağaçları dikecek. Ezgi Mola, annesinin yetiştireceği ürünleri Çeşme'deki Boop adlı mekanına gelecek misafirlerine de ikram etmeyi planlıyor.

Aile tatili

Murat Boz bu yaz tatilini ailesiyle birlikte geçirecek. Geçtiğimiz yıl sonunda Amsterdam'dan dönerken uçakta kalp spazmı geçiren annesi Nedret Hanım'ın üzerine titreyen ünlü şarkıcı, ailesi için tekne tatili planladı. Ünlü pop'çu, annesi Nedret Boz, babası Cafer Boz ve kardeşi Ali Boz'la birlikte yaz boyunca Ege sahillerini turlayacak.

Kaynak: Hürriyet