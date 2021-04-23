1 haftadır kayıp olan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları sürüyor
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1 haftadır kayıp olan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları sürüyor

1 haftadır kayıp olan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'ün Genç ilçesinde 1 haftadır kayıp olan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 1 haftadır kayıp olan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde 17 Nisan Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında evden hayvanlarını kontrol etmek için çıkan Hasan Göçük'ten (91) bir daha haber alınamadı. Arama çalışmalarında 1 hafta geride kalırken, arama çalışmaları bugün de geniş kapsamlı olarak sürdürüldü. Valilik koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları, SAR, Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği ile vatandaşların katıldığı aramaların bir süre daha devam edeceği aktarıldı. Arama çalışmalarında drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı öğrenilirken, Göçük'ü görenlerin İl AFAD'a haber vermeleri veya 155 ile 156 ihbar hatlarını aramaları istendi. - BİNGÖL

1 haftadır kayıp olan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları sürüyor
1 haftadır kayıp olan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları sürüyor
1 haftadır kayıp olan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları sürüyor
1 haftadır kayıp olan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları sürüyor
1 haftadır kayıp olan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları sürüyor
1 haftadır kayıp olan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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