1 haftada Covid-19 vaka sayısı en çok artan 10 il açıklandı
SAĞLIK Bakanlığı'nın illere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi.
SAĞLIK Bakanlığı'nın illere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi. Vaka sayısı en çok artan 10 il; Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli ve Bartın oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 28 Ağustos-3 Eylül'ü kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61, İzmir'de 45,58 oldu.Bakan Koca, ayrıca haritaya göre vaka sayısı son 1 haftada en çok artan 10 ili paylaştı. Koca, "28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı. Kurallar çok gerekli" dedi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri