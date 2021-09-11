1 haftada Covid-19 vaka sayısı en çok artan 10 il açıklandı

SAĞLIK Bakanlığı'nın illere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi. Vaka sayısı en çok artan 10 il; Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli ve Bartın oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 28 Ağustos-3 Eylül'ü kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61, İzmir'de 45,58 oldu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri