1 haftada 639 gram uyuşturucu ele geçirildi
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1 haftada 639 gram uyuşturucu ele geçirildi

1 haftada 639 gram uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada 639,98 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada 639,98 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 30 Ağustos 5 Eylül tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 75 olay ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 78 şüpheli hakkında işlem yapılırken 5 şüpheli tutuklandı.

1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 498,90 gram Kubar Esrar, 79,54 gram Metamfetamin, 35,17 gram Sentetik Kannabinoid, 40 kök kenevir bitkisi, 23,67 gram kokain, 2 adet sentetik hap ve 2,70 gram eroin ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

1 haftada 639 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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