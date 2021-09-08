1 HAFTADA 5 BİN TON ASFALT DÖKÜLDÜ
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1 HAFTADA 5 BİN TON ASFALT DÖKÜLDÜ

1 HAFTADA 5 BİN TON ASFALT DÖKÜLDÜ
Habermetre - Haberler | Toplum

1 HAFTADA 5 BİN TON ASFALT DÖKÜLDÜ Düzce Belediyesi hava şartları el verdiği sürece şehrin dört bir yanında asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

1 HAFTADA 5 BİN TON ASFALT DÖKÜLDÜ Düzce Belediyesi hava şartları el verdiği sürece şehrin dört bir yanında asfalt çalışmalarını sürdürüyor. 27 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında 5034 ton 410 kilo asfalt Düzce yollarına serildi.

Düzce'de yaya ve sürücülerin güvenliği, sağlıklı ve düzenli yolların olması için çalışmalarını yürüten Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, alt yapısı hazır olan yollarda asfalt ve yama işlemleri yapıyor. Bir hafta içinde 8 mahallede yolları asfaltlayan ekipler, bir yandan da yamalama yapıyor. Cumhuriyet mahallesine 1349 ton 890 kilo asfalt seren ekipler, Kültür mahallesine 65 ton 520 kilo asfalt serme, 23 ton 420 kilo yama, Darıcı mahallesine 156 ton 180 kilo asfalt yama, Beyciler mahallesine 2236 ton 610 kilo asfalt serme, Orhangazi mahallesine 122 ton 110 kilo asfalt yama, Karahacımusa mahallesine 952 ton 140 kilo asfalt serme, Şıralık mahallesine 112 ton 720 kilo asfalt yama ve Şehir Murat Demir Mahallesine 16 ton 820 kilo asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü, yaya güvenliğini sağlamak ve vatandaşların yürüyüş rahatlığı için kaldırımlarda bakım-onarım çalışmalarını da yapmaya devam ediyor.

115 METRE YENİ YOL AÇILDI

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin trafiğini rahatlatmak amacıyla alternatif yolların faaliyete sokulması için sadece bir hafta içinde 115 metre yol açmayı da ihmal etmedi. Ayrıca ekipler, yeni kavşak, yol ve kaldırım projelerini tamamlayarak kullanıma açtı.

PROJELERDE İLERLEME DEVAM EDİYOR

Kent Estetiği, Karaca Deresi Rekreasyon Alanı ve Şıralık Spor Kompleksi çalışmalarında da hız kesmeyen Fen İşleri Müdürlüğü, plan ve programdan ayrılmadan projelerin etaplarını tamamlamaya çalışıyor.

Kaynak: Habermetre

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