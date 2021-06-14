1 haftada 395 gram uyuşturucu ele geçirildi
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1 haftada 395 gram uyuşturucu ele geçirildi

1 haftada 395 gram uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 395 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 395 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 6 - 13 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 103 olay ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 115 şüpheli hakkında işlem yapılırken 4 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheliye de adli kontrol tedbiri uygulandı.

"Aydın'da uyuşturucuya geçit yok"

1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 276,57 gram kubar esrar, 95,52 gram metamfetamin, 11,28 gram sentetik kannabinoid, 10 adet sentetik ecza, 10,61 gram toz esrar, bin 365 kök kenevir, 2 gram kenevir tohumu, 100 adet ecstasy ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

1 haftada 395 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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