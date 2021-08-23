1 haftada 170 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
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1 haftada 170 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

1 haftada 170 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada 170 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada 170 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 16-22 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 48 olay ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 50 şüpheli hakkında işlem yapılırken 2 şüpheli tutuklandı. 1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 32,88 gram kubar esrar, 172,42 gram metamfetamin, 19,84 gram sentetik kannabinoid, 0,62 gram eroin ve 18,03 gram skunk ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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