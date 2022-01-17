1 haftada 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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1 haftada 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

1 haftada 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada 11 kilo 197 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

AYDIN (İHA) - Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada 11 kilo 197 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 10-16 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 53 olay ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 56 şüpheli hakkında işlem yapılırken 4 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 140,20 gram kubar esrar, 11 bin 56,24 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza, 1 gram skunk ve 30 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Haber

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