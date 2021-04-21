1 hafta önce aldığı motosiklet 5 dakikada çalındı
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1 hafta önce aldığı motosiklet 5 dakikada çalındı

1 hafta önce aldığı motosiklet 5 dakikada çalındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ Malkara'da bir kişinin bir hafta önce aldığı motosiklet, evinin önünden 5 dakika içinde çalındı.

Tekirdağ Malkara'da bir kişinin bir hafta önce aldığı motosiklet, evinin önünden 5 dakika içinde çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Y.K'ye ait 1 hafta önce 5 bin liraya satın alınan motosiklet, Camiatik Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde, park edildikten yaklaşık 5 dakika sonra kaşla göz arasında evin önünden çalındı.

"Eve girdim 5 dakika sonra yerinden yok oldu"

Olayla ilgili konuşan Y.K'nin oğlu E.K, "İşten çıktım eve girdim. Motosiklet, evin önünde park halindeydi. 5 dakika sonra annem çöpleri dökmeye çıktığında motosikletin yerinde olmadığını görmüş. Duyunca şoke oldum. Hemen karakola gidip şikayetçi olduk. 1 hafta önce 5 bin liraya almıştık. Alnımızın teriyle çalışıp da aldığımız motorun çalınması beni çok üzdü. Çalan şahıs, eğer pişman olup da motoru geri getirirse şikayetçi olmayacağız" dedi.

Şikayet üzerine polis tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

1 hafta önce aldığı motosiklet 5 dakikada çalındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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