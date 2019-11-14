1 günlük bebeğini ölüme terk etti, doktorların şüphesiyle yakalandı

14.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:35

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tedavi olmak için gittiği hastanede doktorların kendisinden şüphelendiği 35 yaşındaki Z. Y.'nin, evde dünyaya getirdiği bebeğini poşete sarıp boş bir arazideki arsaya bıraktığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, kadının söylediği adrese gittiğinde ise 1 günlük bebeğin poşete sarılmış cenazesiyle karşılaştı.

Eşinden bir süre önce boşanan 2 çocuk annesi Z. Y., dün evinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre, evlilik dışı dünyaya gelen bebeğini bir poşete saran Z. Y., Turgutlu ilçesindeki boş arsada taşların arasına bıraktı. Ardından da kendi tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne gitti. Burada doktorlar şüphelenip, durumu hastane polisine bildirdi. Z. Y., hastane polisine dünyaya getirdiği erkek bebeğini boş bir araziye bıraktığını itiraf etti. Bunun üzerine durum Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Söz konusu adrese giden polis, 1 günlük olduğu belirlenen bebeğin cansız bedenini bulup, Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'na götürdü. Bebeğin cenazesi buradaki ön otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Bebeğin annesi Z. Y.'nin hastanede, polis gözetiminde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------Olay yerinden görüntüBebeğin cesedinin küçük tabut içinde hastane morgundan götürülürken görüntüBebeğin tabutunun cenaze aracına konulmasından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Kaynak: DHA