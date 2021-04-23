1 günlüğüne muhabir olan çocuklardan protokol üyeleriyle röportaj
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1 günlüğüne muhabir olan çocuklardan protokol üyeleriyle röportaj

1 günlüğüne muhabir olan çocuklardan protokol üyeleriyle röportaj
Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili muhabir olan çocuklar, tören alanındaki protokol üyeleriyle röportaj yaptı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili muhabir olan çocuklar, tören alanındaki protokol üyeleriyle röportaj yaptı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alanda tören düzenlendi. Törene Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İzmirlioğlu İlkokulu'nun müdürü Cem Akbaş konuşma yaptı. Okullar arası şiir yarışmasında birinci olan öğrenci ise şiirini okudu.Törende, gazetecilerin torunları ve çocukları da 1 günlüğüne muhabir olmanın sevincini yaşadı. Duru Ayten (7) ile Yağız Kabatepe (8), DHA mikrofonunu alarak, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy'a sorular yöneltti. Duru Ayten, "Koronavirüs salgını sürecinde çocuklar ne gibi tedbirler almalı?" sorusunu yöneltirken, Yağız Kabatepe ise Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konusunda görüşler aldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı törende protokol üyeleri, çocukların sorularını cevaplandırdı. 


1 günlüğüne muhabir olan çocuklardan protokol üyeleriyle röportaj
1 günlüğüne muhabir olan çocuklardan protokol üyeleriyle röportaj
1 günlüğüne muhabir olan çocuklardan protokol üyeleriyle röportaj
1 günlüğüne muhabir olan çocuklardan protokol üyeleriyle röportaj

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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