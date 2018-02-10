MARDİN (AA) - Mardin'de 1. Güneydoğu Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyumu düzenlendi.



Mardin'de bir otelde İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla Mardin Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği'nce (BUHASDER) düzenlenen sempozyuma, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Batman, Adıyaman, Kilis, Şırnak, Siirt ve Mardin'de yoğun bakımda çalışan ebeler, hemşireler, doktorlar ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları katıldı.



Sempozyumun açılışında konuşan İl Sağlık Müdür Vekili Mehmet Selim Ünverdi, Güneydoğu genelinde YBÜ enfeksiyonlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmayı arzu ettiklerini söyledi.



BUHASDER Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse de derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



Açılış konuşmaların ardından akademisyenler çeşitli konularda sunum yaptı.