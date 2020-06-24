1 GÜNDE 3 MOTOSİKLET ÇALDI; HIRSIZIN YAKALANMA ANI KAMERADA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

1 GÜNDE 3 MOTOSİKLET ÇALDI; HIRSIZIN YAKALANMA ANI KAMERADA

KADIKÖY ve Ümraniye'de park halindeki motosikletleri çaldıktan sonra kaçan şüpheli, polis tarafından kapalı otoparka düzenlenen baskınla yakalandı.

24.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:56

KADIKÖY ve Ümraniye'de park halindeki motosikletleri çaldıktan sonra kaçan şüpheli, polis tarafından kapalı otoparka düzenlenen baskınla yakalandı. Şüpheliyle birlikte 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Polisin yaptığı baskın kamera görüntülerine yansıdı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİR GÜNDE 3 MOTOSİKLET ÇALDI

Kadıköy ve Ümraniye'de aynı günde yapılan 3 ayrı motosiklet hırsızlığı üzerine polis çalışma başlattı. 18 Haziran 2020'de Göztepe, Kadıköy iskele meydanı ve Ümraniye'den çalınan motosikletleri bulmak için güvenlik kameraları incelemeye alındı.

OTOPARKTA YAKALANDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Ümraniye'den son çalınan motosikletin, Ataşehir, Kayışdağı Mahallesi, Bahçeler Sokak üzerinde bulunan bir binanın kapalı otoparkına girdiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri otoparka baskın yaptı. Baskın sırasında motosikletleri çalan Serkan F.(21) bir günde çaldığı 3 motosikletle birlikte gözaltına alındı. Operasyon anları ise polis kamerası tarafından görüntülendi

TUTUKLANDI

Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Serkan F.'nin daha önceden de 4 motosiklet hırsızlığı, sahtecilik ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Motosiklet hırsızı Serkan F. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bulunan motosikletler sahiplerine teslim edildi.

1 GÜNDE 3 MOTOSİKLET ÇALDI; HIRSIZIN YAKALANMA ANI KAMERADA

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada! Haber
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı Haber
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı Haber
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten...
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Berat Albayrak Binali Yıldırım
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Bodrum Esenyurt
Şu an buradasınız: 1 GÜNDE 3 MOTOSİKLET ÇALDI; HIRSIZIN YAKALANMA ANI KAMERADA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 11:22:54. #1.14#
title