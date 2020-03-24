1 gün önce "Bu da bize hayırlı olsun" diyerek satın aldığı otomobiliyle ölüme gitti Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren vatandaşın, sosyal medya hesabından 1 gün önce kaza yaptığı otomobil ile çektirdiği fotoğraflarını paylaşarak, "Bu da bize hayırlı olsun" yazdığı görüldü.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Tem Otoyolu Kirazlıyalı mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Bayramoğlu idaresindeki 54 ADM 450 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan Bayramoğlu ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından içerisinden çıkartılan Bayramoğlu, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Bayramoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazada ölen sürücünün paylaşımı yürek burktu

Öte yandan, Adem Bayramoğlu'nun 1 gün önce satın aldığı öğrenilen otomobili ile çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kırmızıyı sattık, aldık yeşili. Bu da bize hayırlı olsun" yazdığı görüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA