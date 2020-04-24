1. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüler! En güzel iftar menüleri!
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1. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüler! En güzel iftar menüleri!

Ramazan ayının ilk gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, Ramazan ayı 1. gün iftar menüsü!

24.04.2020 09:08 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:09
1. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüler! En güzel iftar menüleri!

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 1. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüler! En güzel iftar menüleri!

1. GÜN İFTAR MENÜSÜ

  • YÜKSÜK ÇORBASI
1. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüler! En güzel iftar menüleri!
  • FIRINDA TAS KEBABI
1. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüler! En güzel iftar menüleri!
  • TEREYAĞLI PİRİNÇ PİLAVI
1. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüler! En güzel iftar menüleri!
  • MEVSİM SALATA
1. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüler! En güzel iftar menüleri!
  • KALBURBASTI
1. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüler! En güzel iftar menüleri!

FIRINDA TAS KEBABI TARİFİ

MALZEMELER

1 kg dana eti

1 kg patates

2 adet kuru soğan

3 adet domates

3 adet biber

1 yemek kaşığı tereyağı

Kekik, karabiber ve tuz

NASIL YAPILIR?

1-Etinizi kuşbaşı biçimde doğrayın ve tüm soğanları içine ekleyin.Soğan ve et karışımını haşlayın.

2-Patatesleri elma dilimi biçimde kesin ve bol yağda kızartın.

3-Fırın tepsisi içine patatesleri dizin, orta kısma da haşlanan etleri dizin. Son olarak domates ve biberleri de üzerine ekleyin. Baharatlarını da ekleyin ve üzerinde suyunu gezdirin.

4-Fırına koyduğunuz tepside etlerin üzerine bir kapak kapatıp bir süre pişirin, sonrasında kapağı kaldırıp bir süre daha pişirin. Etleri kızarınca tepsiyi ocaktan alabilirsiniz.Sıcak olarak servis etmeniz önerilir.

Tas kebabının yanında enfes lezzette tane tane pirinç pilavı hazırlamaya ne dersiniz. Tereyağı ile yapılan enfes lezzette tane tane pirinç pilavı hazırlayabileceksiniz.

TEREYAĞLI PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

1,5 su bardağı sıcak su ya da et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz

NASIL YAPILIR?

1-Öncelikle pirinci sıcak su ve tuz karışımı içinde bir süre bekletin.

2-Tencerenin içine yağı ekleyin, ölçülü sıcak su ya da et suyunu da ekleyin ve ocağın altını yakın.

3-Su kaynadıktan sonra beklettiğiniz pirinçleri süzün, pirinçleri kaynamış suya ekleyin. Tuzu da ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar bekleyin.

4-Ocağın altını kapadıktan sonra tencerenin üstünü havlu ya da kağıt peçete ile kapatıp demlenmesini bekleyin.

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