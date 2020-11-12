1 Gram Altın kaç TL oldu? Gram altın düştü mü, yükseldi mi? Son gelişmelerden sonra gram altın ne kadar olacak?

Dünyada ve ülkemizde yaşanan son gelişmelerden sonra 1 Gram Altın artacak mı yoksa düşecek mi, gram altın kaç tl olur gibi sorular sorulmaya başlandı. Peki 1 gram altın kaç TL oldu? Gram altın yükselir mi? Gram altın düşer mi? Gram altın yıl sonunda tahminen kaç TL'yi görür?