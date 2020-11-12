1 Gram Altın kaç TL oldu? Gram altın düştü mü, yükseldi mi? Son gelişmelerden sonra gram altın ne kadar olacak?
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1 Gram Altın kaç TL oldu? Gram altın düştü mü, yükseldi mi? Son gelişmelerden sonra gram altın ne kadar olacak?

12.11.2020 10:16 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:19
1 Gram Altın kaç TL oldu? Gram altın düştü mü, yükseldi mi? Son gelişmelerden sonra gram altın ne kadar olacak?

Dünyada ve ülkemizde yaşanan son gelişmelerden sonra 1 Gram Altın artacak mı yoksa düşecek mi, gram altın kaç tl olur gibi sorular sorulmaya başlandı. Peki 1 gram altın kaç TL oldu? Gram altın yükselir mi? Gram altın düşer mi? Gram altın yıl sonunda tahminen kaç TL'yi görür?

Gram altın son günlerde düşüşe geçmeye devam ediyor. Peki son dönemlerde ekonomi alanında yaşanan gelişmelerden sonra Gram altında değişiklik olacak mı? Gram altın kaç tl oldu? 1 gram altın ne kadar? Gram altın arttı mı?

1 GRAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

1 Gram altın şuanda 474,0 Türk Lirası'na eşittir.

12 Kasım 2020 Perşembe günü itibariyle 1 Gram Altın alış fiyatı 473,5 TL iken, satış fiyatı ise 474,0 TL üzerinden hesaplanmaktadır.

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