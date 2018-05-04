1. Gönen Bisiklet Festivali
Gönen Kaymakamlığı, Gönen Belediyesi, Gönen Ticaret Odası ve İzmir Cat Bisiklet Kulübü işbirliğiyle düzenlenen 1. Gönen Bisiklet Festivali, başladı.
Gönen Kaymakamlığı, Gönen Belediyesi, Gönen Ticaret Odası ve İzmir Cat Bisiklet Kulübü işbirliğiyle düzenlenen 1. Gönen Bisiklet Festivali, başladı.
İzmir Cat Bisiklet Kulübü üyesi 200 lisanslı, Keşan Saroz Doğa Sporları Topluluğu sporcuları ve uluslararası lisanslı bisiklet sporcularının katıldığı etkinlik, 125 kilometrelik zorlu parkurlardan oluşuyor.
Şehir turuyla başlayan uluslararası lisansa sahip bisiklet sporcularının da katıldığı festival, 3 gün sürecek.
Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, "Amacımız, halkımıza bisikleti sevdirmek ve bisiklet kullanımını arttırmak." dedi.
Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, Gönen Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Dökmen, şehir turunda pedal çevirdi.