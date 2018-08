1-Fındık Hasadı Denize Aktı(Havadan Görüntüler)

Ordu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı (3) YAĞIŞ SABAHA KADAR SÜRECEK Sel felaketinin yaşandığı Ordu ve ilçelerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde, yağış uyarısı sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ordu ve ilçelerinde saat 23.00'den itibaren başlayacağı uyarısı yapılan yağışın, 04.00'a kadar etkili olacağı belirtildi. Ayrıca yağışın yarın saat 15.00'a kadar aralıklarla süreceği bildirildi. Ölçümlere göre bugün en fazla yağış Ordu'nun Çaybaşı, Perşembe, İkizce, Ünye ve Fatsa ilçelerinde kaydedildi. Meteorolojiden yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre yağışların bu gece yine Samsun'un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık), Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği ve metrekareye yer yer 100 mm üzerinde yeni yağış meydana geleceği tahmin ediliyor. TOPRAK DOYGUN, SEL RİSKİ YÜKSEK Bölgede son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle toprağın da doygun olduğu dikkate alınarak meydana gelebilecek yeni yağışlarla ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım ve özellikle heyelan riski ile ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı. Bölgede ayrıca şiddetli yağışla birlikte rüzgarın da bu geceden itibaren yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Özellikle denizci ve balıkçıların yağış ve fırtına konusunda dikkatli olmaları uyarıldı. BAKAN SOYLU: YÜKSEK ORANDA MADDİ HASAR VAR İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'nun Ünye ilçesinde, yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü'ne gelerek incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hasarlarla ilgili tüm maddi kayıpların karşılanacağını belirten Bakan Soylu, "Geçmiş olsun. Görünen o ki beklenenin çok üzerinde bir yağmur yağdı. Kimi yerlerde 20 kilo, kimi yerlerde 95 kilo aralığında, bazı yerlerde yoğun 80 kilonun üzerinde yağmış. çok şükürler olsun ki bir can kaybımız söz konusu değil. Maddi hasar yüksek oranda var ama tüm birimlerimiz canla başla mücadele ortaya koydular. Belediye başkanımız ve AFAD ile temas ederek, yapılabilecek nelerin olduğunu AFAD'da oluşan kriz merkeziyle hangi adımların atılabileceğini hep beraber değerlendirdik. Büyük bir gayretle selle mücadeleyi ortaya koymuşlar. Burada Karadeniz'in birbirini bağlayan tek yol. Bu köprünün bir tarafın yıkılması, diğer taraftan yol verildi. Karayollarımız ve diğer birimlerimiz çalışmalar hemen başlayacaklar. Ordulu hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir. Hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz tarafından, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır" dedi. Bakan Soylu, şiddetli yağış uyarılarında bulunulan Karadeniz Bölgesi için de "Uyarımız şu; ana yolun kullanılmaması gerekiyor. Böyle bir tedbir alırsak sel felaketinden en az kayıpla çıkabilelim. Ulaşım tek yönlü veriliyor, Allah muhafaza ani bir yağmur, bir su birikintisi olursa sıkıntıyla karşı karşıya kalırız" diye konuştu. TARIM İŞÇİLERİNE KIZILAY'DAN DESTEK Fatsa Kızılay Şubesi, ilçede yaşanan sel felaketinde kaldıkları çadırların sel sularına kapılmasıyla barınaklarını kaybeden ve jandarma ekiplerince mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılan mevsimlik tarım işçilerine, yemek, çadır ve battaniye yardımında bulundu. Kızılay Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, işçilere 2 gün boyunca çadır ve yemek yardımında bulunacaklarını söyledi. Şevketoğulları, "İlçemizde ciddi bir sel felaketi yaşandı. Tüm Ordu ilimize geçmiş olsun. Her sıkıntı yaşayan kişilerin yanındayız. Mevsimlik işçilerimiz gerçekten büyük sıkıntı yaşadılar. Bizler de kendilerine kaybettikleri çadırların yerine çadır ve 2 gün boyunca yemek yardımında bulunacağız. Tüm ihtiyaçlarını mevsimlik işçilerimizin karşılayacağız. Battaniye, çadır ve hijyenleri için malzemeleri dağıtacağız. Bu akşamda bu çadırlarda kalacaklar. Sel felaketinde mağdur olan tarım işçilerine yardımlarımız devam edecek. 600 kişiye yemek, 100 çadır, 300 battaniye ve 300 yatak yardımında bulunduk" dedi. FINDIK HASADI DENİZE AKTI Kentte yaşanan sel felaketinde Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerindeki bahçelerde yer alan tonlarca fındık denize aktı. İlçede hasat edilen, kurutulmak için bekletilen fındıklar, derelerde su seviyesinin yükselmesiyle olaşan selde sularına kapılıp denize kadar sürüklendi. Fındıkların Karadeniz sahilinde açıkta biriktiği gözlendi. Adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluştururken, açıklanması beklenen taban fiyatı merakla bekleyen fındık üreticileri, yaşanan afette fındıklarının denize akmasıyla zarara uğradı. MAHSUR KALANLARI KEPÇEYLE KURTARILDI Ünye ilçesinde etkili yağışlar sele neden oldu. İlçede tek katlı evin sular altında kalması sonucu mahsur kalanların yardımına iş makineleri koştu. Zemini sularla kaplı evin çatısında ve balkonunda mahsur kalanlar iş makinesi kepçesiyle bulundukları alandan çıkartıldı. Nedim KOVAK- Gökhan İÇKİLLİ/ÜNYE (Ordu), -