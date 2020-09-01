1 Eylül Salı koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Bugün koronavirüs vaka, iyileşen, ağır hasta sayısı son durum!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

1 Eylül Salı koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Bugün koronavirüs vaka, iyileşen, ağır hasta sayısı son durum!

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var, kaç vefat var, iyileşen sayısı ve koronavirüs hakkında merak edilen diğer detayları web sitesinden açıklıyor. Peki, 1 Eylül koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

1 Eylül Salı koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Bugün koronavirüs vaka, iyileşen, ağır hasta sayısı son durum!
01.09.2020 16:11 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:16

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var, kaç vefat var, iyileşen sayısı ve koronavirüs hakkında merak edilen diğer detayları web sitesinden açıklıyor. Peki, 1 Eylül koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

1 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

1 Eylül koronavirü vaka sayıları henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

31 AĞUSTOS TOPLAM TEST SAYISI

31 Ağustos itibariyle toplam test sayısı 7.138.492 olarak gerçekleşti.

31 AĞUSTOSKORONAVİRÜS TOPLAM HASTA SAYISI

31 Ağustos itibariyle toplam koronavirüs hasta sayısı 270.133 olarak gerçekleşti.

31 AĞUSTOS TOPLAM VEFAT SAYISI

31 Ağustos itibariyle toplam vefat sayısı 6.370 olarak gerçekleşti.

31 AĞUSTOS HASTALARDA ZATÜRRE ORANI

31 Ağustositibariyle hastalarda zatürre oranı %7.5 olarak gerçekleşti.

31 AĞUSTOS TOPLAM AĞIR HASTA SAYISI

31 Ağustos itibariyle toplam ağır hasta sayısı 961 olarak gerçekleşti.

31 AĞUSTOS İYİLEŞEN HASTA SAYISI

31 Ağustos itibariyle iyileşen hasta sayısı 244.926 olarak gerçekleşti.

İlgili Haberler

Koronavirüs tablosu bugün: 27 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı
Koronavirüs tablosu bugün: 27 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı
Koronavirüs tablosu bugün: 28 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı
Koronavirüs tablosu bugün: 28 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı
Koronavirüs tablosu bugün: 31 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı
Koronavirüs tablosu bugün: 31 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Sultan Alparslan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Muhterem Nur Pınar Tartan Didem Soydan Defne Samyeli
Spor Erol Bulut Metin Oktay Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın
Daha Fazla Adana Eylül Çocuk Türk Lirası
Şu an buradasınız: 1 Eylül Salı koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Bugün koronavirüs vaka, iyileşen, ağır hasta sayısı son durum! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 16:42:36. #1.14#
title